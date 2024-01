Détox de janvier: une question de bien-être ou un juteux business? Alamy/Cultura Creative

En début d'année, nous sommes nombreux à nous priver de toutes sortes de choses: l'alcool, le tabac, la viande, ou même la nourriture en général. Certains essaient aussi la "Digital Detox". Mais dans ce joli tableau sanitaire, de nombreuses entreprises voient une très bonne affaire commerciale.

Ce contenu a été publié le 18 janvier 2024 - 14:52

Susanne Stöckl, SRF

0,0%. Passer le mois de janvier sans alcool. C'est l'idée de "Dry January". Et comme le jeûne après les fêtes ne se limite pas à l'alcool, de nombreuses personnes le font désormais aussi avec de la viande et d'autres produits d'origine animale, ce qu'on appelle le "Veganuary", ou renoncent aux sucreries avec le fameux "Zuckerfrei-Challenge" d'outre-Sarine, le challenge sans sucre. Un autre thème à la mode: la "Digital Detox", c'est-à-dire laisser de côté ses appareils électroniques pendant un certain temps.

Contenu externe

Des bénéfices pour la santé...

Il existe de nombreuses études sur l'effet de telles semaines de renoncement. Par exemple, une recherche souvent citée de l'Université du Sussex Lien externedatant de 2018 démontre les effets positifs du "Dry January". 69% des personnes interrogées ont déclaré se sentir en meilleure santé et 67% ont ressenti plus d'énergie pendant cette période. Une alimentation sans sucre ou végétalienne peut également avoir des effets positifs sur le corps, mais dans ce dernier cas, beaucoup se préoccupent aussi et même davantage du climat, de l'environnement et du bien-être des animaux.

Contenu externe

... mais aussi pour l'industrie

Mais le point commun de toutes ces idées, en sus de la terminologie anglo-saxonne, n'est pas seulement le renoncement. De nombreuses entreprises ont également découvert le marché des produits alternatifs. Ainsi, il n'est pas vraiment nécessaire de renoncer à sa bière du soir ou à ses spaghettis bolognaises. Tout est disponible à "0,0%" ou avec un substitut de viande végétalien. Et les cures de jeûne ou de détox sont aussi en plein essor.

Contenu externe

Articles mentionnés Comment garantir les retraites de la prochaine génération

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative