De l’eau pour les communautés rurales du Pakistan

Travail agricole dans un champ de Chani Ragyul, au nord-est du Pakistan. Rahul Basharat Rajput

Un canal d’irrigation financé par la Suisse a été installé dans les montagnes de la région éloignée du nord du Pakistan. Cette initiative apporte une lueur d’espoir à une communauté rurale confrontée aux défis de la sécurité alimentaire et du changement climatique.

Ce contenu a été publié le 30 avril 2022 - 09:00

Rahul Basharat Rajput

La région du nord du Pakistan, le Gilgit Baltistan, est une destination touristique de renommée mondiale. Des dizaines d’alpinistes du monde entier y viennent pour escalader les plus hauts sommets de la planète, notamment le Karakorum-II et le Nanga Parbat.

Malgré la reconnaissance internationale de la région pour sa beauté et ses hautes montagnes, des centaines de villages répartis sur une superficie de 72’971 kilomètres carrés vivent sous la menace du changement climatique.

Un pays très menacé

Chani Ragyul, un petit village situé à quelque 600 kilomètres au nord d’Islamabad, est confronté à une saison des chutes de neige prolongée qui s’étend désormais jusqu’à la fin mars au lieu de se terminer en février. L’absence d’un système d’irrigation sophistiqué permettant d’atténuer à la fois la sécheresse et l’allongement de la saison des chutes de neige entraîne une baisse du rendement des cultures. Le village ne peut plus compter que sur une seule récolte par an au lieu de deux auparavant. «L’eau provenant de la montagne est moins abondante et charrie avec elle de la neige gelée, faute d’un système d’irrigation adéquat», explique Mohammad Ali, un habitant du village.

La sécheresse est un sérieux problème pour le Pakistan, l'un des dix pays les plus touchés par le changement climatique. Rahul Basharat Rajput

Selon le sixième rapport d’évaluation du GIEC, le Pakistan sera confronté à de graves conséquences du changement climatique dans les zones rurales et urbaines. Il figure déjà parmi les dix premiers pays touchés par le changement climatique. Le recul de ses glaciers entraîne une diminution de l’approvisionnement en eau de l’Indus, l’une de ses principales sources d’eau. Cela a un impact sur les cultures et la sécurité alimentaire, avec une baisse de la production agricole et de l’élevage.

Pour les 910 personnes qui habitent le village de Chani Ragyul, cela signifie que la saison des récoltes a lieu deux mois plus tôt que prévu, ce qui menace la sécurité alimentaire.

Le rapport met aussi en garde contre de futures attaques de criquets et indique que le Pakistan avait déjà perdu 2% de sa production agricole au cours de l’exercice fiscal 2019-20. Les principales menaces pour les cultures et les terres arables sont les inondations, les sécheresses et les vagues de chaleur. Le rapport suggère aux populations locales du Pakistan de modifier leurs pratiques de semis et de récolte pour faire face aux risques.

La région est bien connue pour ses montagnes, en particulier pour ses huit sommets à plus de 8000 m d'altitude. Rahul Basharat Rajput

L’irrigation comme planche de salut

Seuls 4% des terres de la zone montagneuse sont adaptés à la culture et la communauté dépend largement des cultures pour sa subsistance. «Les cultures comme le blé, le maïs et les légumes du village ont été récoltées tardivement en raison de la fonte tardive de la glace des glaciers», explique Aisha Khan, responsable de l’organisation de protection des montagnes et des glaciers.

L’une des solutions aux risques systémiques liés au changement climatique consiste à mettre en place un système d’irrigation sophistiqué. «Chaque année, les variations de la saison des chutes de neige ont encore accru les problèmes des communautés dont l’agriculture dépend fortement des systèmes d’irrigation installés sur les montagnes», explique le Dr Zakir Hussain, directeur adjoint du département de l’agriculture du gouvernement du Gilgit Baltistan.

Il ajoute que pour beaucoup, les canaux d’irrigation sont devenus leur planche de salut. «Les secteurs gouvernemental et non gouvernemental travaillent tous deux dans la région pour construire des canaux d’irrigation afin de répondre aux problèmes de sécurité alimentaire des communautés», indique Zakir Hussain.

Priorité de la coopération suisse

L’un de ces projets a été financé par la Suisse. L’installation d’un canal d’irrigation de 550 mètres de long sur les montagnes du village a permis un approvisionnement continu en eau des cultures. L’ambassade de Suisse au Pakistan avait financé l’installation de ce système à hauteur de 11'000 dollars.

Ce canal d'irrigation permet d'assurer désormais deux récoltes par an. Rahul Basharat Rajput

Le programme a permis l’irrigation de 146 hectares de terres, dont 39 hectares de terres auparavant stériles. Le système a été construit en huit mois et a permis l’écoulement de 146 milliards de litres d’eau supplémentaires dans le village. Les cultures peuvent désormais être récoltées deux fois par an.

La Direction du développement et de la coopération (DDC) rappelle que, depuis plus de 40 ans, la gestion de l’eau fait partie des priorités de la Suisse en matière de coopération au développement. La DDC indique que ses interventions se concentrent, par exemple, sur la gestion locale de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement, la gestion efficace de l’eau et le soutien à l’hygiène dans les écoles et les centres de santé en touchant les personnes vulnérables dans les zones rurales.

Le canal d’irrigation a permis de renforcer le revenu par habitant des ménages. «Et il a permis d’autonomiser les femmes et de protéger l’environnement», se félicite Faazil Ali, une autre personne résidant à Chani Ragyul.

La Suisse soutient des projets locaux qui visent la sécurité alimentaire et l'adaptation au changement climatique. Rahul Basharat Rajput

