Des femmes suisses se coupent les cheveux en solidarité avec les Iraniennes

Une femme iranienne se coupe les cheveux lors d’un rassemblement organisé mardi pour réclamer la liberté des femmes en Iran. L’affiche montre une photo de Mahsa Amini, morte après son arrestation pour avoir enfreint le code vestimentaire islamique. Keystone / Bagus Indahono

Après les artistes françaises, c’est au tour d’une vingtaine de femmes en vue en Suisse romande et italienne de se couper une mèche de cheveux en signe de solidarité avec la lutte des femmes en Iran. Une vidéo circule sur les réseaux sociaux depuis mardi.

Ce contenu a été publié le 20 octobre 2022 - 16:00

Keystone-SDA/ts

On peut voir ce geste symbolique accompli par Carla Del Ponte, l’ancienne procureure internationale et générale de la Confédération. Plusieurs artistes ont participé à l’action, comme la cinéaste Ursula Meier, la chorégraphe La Ribot et Tatyana Franck, ancienne directrice du Musée de la photo de Lausanne. Des femmes suisses actives dans la politique, le journalisme, le sport, la médecine et la gastronomie ont également apporté leur soutien.

Lundi, l’auteur-e suisse Kim de l’Horizon, qui s’identifie comme non-binaire, a remporté le prestigieux Prix allemand du livre 2022. Iel s’est rasé-e la tête en solidarité avec les femmes en Iran lors de la cérémonie de remise des prix à la Foire du livre de Francfort.

Kim de l’Horizon à la Foire du livre de Francfort. Keystone / Ronald Wittek

Police des mœurs

Cette vidéo fait suite à la violente répression exercée par la police iranienne contre les manifestantes et manifestants indignés par la mort de Mahsa Amini, une jeune Kurde de 22 ans, le 16 septembre. Elle avait été arrêtée par la police des mœurs iranienne pour avoir enfreint le code vestimentaire islamique.

Depuis sa mort, des milliers de personnes ont manifesté dans tout le pays contre les politiques répressives du gouvernement et l’obligation du port du voile. Selon les médias, près de 200 personnes sont mortes et des milliers ont été arrêtées.

Texte traduit de l’anglais par Dorian Burkhalter.

