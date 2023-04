Dites-nous ce qui vous passe par l’esprit en ce moment

Nous aimerions savoir comment vous allez et ce qui vous préoccupe. Dites-le-nous en participant au sondage de la SSR.

Ce contenu a été publié le 04 avril 2023 minutes

Susan Misicka

Comme elle ne voulait pas s’occuper uniquement d’elle-même, Susan a étudié le journalisme à Boston de manière à avoir une bonne excuse pour se mettre dans la peau des autres. Quand elle n’écrit pas, elle présente et produit des podcasts et des vidéos.

Qu’ils ou elles vivent au pays ou à l’étranger, de nombreux Suisses ont en tête des sujets comme la guerre en Ukraine, les coûts de la santé ou la crise bancaire. Nous aimerions connaître vos opinions, aussi bien sur les grands dossiers que sur la vie de tous les jours.

Participez au sondage.Lien externe





La participation est anonyme et vos réponses resteront confidentielles. Le sondage est disponible en allemand, français, italien et romanche et dure environ 12 minutes. L'institut de recherche gfs.bern réalise l'enquête pour le compte de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), société mère de SWI swissinfo.ch.









