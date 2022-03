Il y a 500 ans: le lancement gourmand de la Réforme en Suisse

La statue d'Ulrich Zwingli, à Zurich. © Keystone / Christian Beutler

La Suisse protestante célèbre ce mercredi le demi-millénaire de la Réforme. Le 9 mars 1522, un groupe d’hommes commettait un sacrilège en mangeant des saucisses lors du premier dimanche de Carême. Le fait peut certes paraître anecdotique, mais il a marqué le lancement de la Réforme protestante en Suisse, à l’origine d’un profond bouleversement du paysage religieux helvétique.

Ce contenu a été publié le 09 mars 2022 - 15:45

Parmi le groupe d’hommes figurait un certain Ulrich Zwingli. Bien qu’il n’ait pas lui-même mangé de la viande, son rôle fut essentiel, puisqu’il élabora la justification théologique de la rupture du jeûne. Un premier pas pour celui qui allait devenir l’un des plus importants théologiens protestants de l’histoire, avec Luther et Calvin.

En 2017, à l’occasion des 500 ans de la publication des thèses de Luther, swissinfo.ch consacrait un article à cette fameuse histoire de saucisson à l’origine de tout.

Cette affaire de saucisson a lancé la Réforme à Zurich. Mais le protestantisme a rapidement fait tache d’huile et s’est propagé à la plupart des grandes villes suisses. En 2017, swissinfo.ch avait consacré un dossier spécial à «la Suisse, l’autre berceau du protestantisme».

