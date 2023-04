La Poste lance une plateforme pour tester le vote électronique

Page d'accueil de la plateforme de test de vote électronique de la Poste. La Poste

Début mars 2023, les cantons de Bâle-Ville, Saint-Gall et Thurgovie ont reçu l’autorisation de reprendre des essais de vote électronique. Dès aujourd’hui, et pour un temps illimité, tout un chacun a la possibilité de simuler un vote sur la plateforme mise en ligne par la Poste suisse.

Ce contenu a été publié le 19 avril 2023

Emilie Ridard Etant moi-même expatriée, je m'intéresse à toutes les problématiques qui touchent les Suisses de l'étranger. J'apprécie le contact privilégié que je peux instaurer avec la communauté.

«Aimez-vous le temps ensoleillé?». «Aimez-vous le temps pluvieux?». Tels sont les sujets sur lesquels vous devrez voter si vous testez la plateforme de vote électronique de la Poste suisse. Deux questions somme toute futiles, dont le seul but est de permettre de se familiariser avec la procédure.

Car, dès les votations du 18 juin, les Suisses de l’étranger des cantons de Thurgovie, de Saint-Gall et de Bâle-Ville – ainsi que les personnes en situation de handicap dans ce dernier – pourront voter électroniquement avec ce système. Cela représente environ 65'000 personnes.

Après plusieurs années d’attente, la Suisse fait de nouveau le pari du vote électronique. Utilisé pour la dernière fois en 2019, il avait été mis hors service en raison de lacunes en matière de sécurité, au grand dam de la diaspora suisse dans le monde.

Ribambelle de codes

Sur la page d’accueil du système de test, les différentes étapes à suivre sont détaillées avec, pour chacune, des précisions sur la manière dont le vote se passerait dans la réalité.

Ainsi, il faut télécharger une pseudo carte de légitimation (ou carte de vote) sur laquelle figurent plusieurs codes. Lors du processus réel, cette carte, ainsi que le matériel de vote, est envoyée par courrier par les cantons.

La valse des codes commence alors. Au total, l’utilisateur-trice doit en introduire trois et en vérifier deux. Le premier code d’initialisation, long de 24 caractères, est à saisir après la sélection du scrutin. Viennent ensuite les questions proprement dites puis une page de vérification des réponses. C’est à cette étape que l’on va «chiffrer et transmettre le bulletin de vote». S’affichent alors des codes de vérification uniques qui doivent correspondre aux codes sur la carte de vote. Encore un code de confirmation à saisir et la formule consacrée «a voté» apparaît. Reste à faire une dernière comparaison avec le code de finalisation.

La pseudo carte de vote qui sert à tester le vote électronique se présente sous cette forme. swissinfo.ch

Voter blanc est également possible. Il suffit de ne pas cocher de cases lors de l’affichage des questions.

La technologie un peu, mais pas trop

Certaines étapes prennent quelques secondes, «pour des raisons de sécurité et de vérifications», indique Nicole Burth, responsable Services de communication de la Poste. Ainsi, il est important de posséder une bonne connexion internet, sans quoi le système peut rester bloqué.

Si les moyens numériques se développent, il n’est pour l’instant pas prévu de créer une application dédiée au vote électronique: «La plateforme sera évidemment consultable sur les appareils mobiles. Mais puisque le site internet permet d’assurer la sécurité du système, nous ne voyons pas d’intérêt à proposer une application spécifique», explique Xavier Monnat, responsable du vote électronique à la Poste suisse.

De même, l’évolution technologique ne signera pas l’arrêt du papier. D’après Nicole Burth, les dispositions légales prévoient que le matériel de vote sera toujours disponible physiquement. Pour voter électroniquement, les utilisatrices et utilisateurs recevront une carte de vote unique avant chaque votation ou élection, en même temps que leur matériel de vote sur papier.

Dans les cantons de Bâle-Ville et de Saint-Gall*, cela se fera automatiquement. Les Suisses de l’étranger concerné-es n’auront pas à en faire la demande spécifique.

Pas d’information proactive

En revanche, les cantons n’envisagent pas d’informer activement les Suisses de l’étranger de l’existence de la plateforme de test de la Poste.

Le géant jaune présentera son produit à l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) dans les jours qui viennent. Étant donné que l’OSE «ne peut que soutenir l’initiative et inviter un maximum de Suisses de l’étranger à y participer», selon sa directrice Ariane Rustichelli, elle en informera la diaspora sur son site SwissCommunity.

«Il s’agit d’une volonté de transparence de la part de la Poste que nous saluons. Mais le vrai test aura lieu lors des votations du 18 juin», précise-t-elle encore.

Les prochaines étapes

Un quatrième canton, celui des Grisons, a annoncé qu’il mettra le système de vote électronique en place dès 2024. D’autres cantons l’étudient également.

Pour l’instant, il n’est pas possible de dire si les Suisses de l’étranger inscrits dans les cantons de Bâle-Ville, Saint-Gall et Thurgovie pourront voter par voie électronique aux élections fédérales de cet automne, car cela nécessite une autorisation supplémentaire de la part de la Confédération. Les demandes correspondantes sont en cours auprès de la Chancellerie fédérale.

Pour tester le vote électronique, rendez-vous sur: https://demo.evoting.ch/Lien externe (vous pouvez rencontrer des difficultés depuis un ordinateur d’entreprise)

*le canton de Thurgovie n’avait pas encore répondu à notre demande au moment de la publication de l’article.

