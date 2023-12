La Suisse est riche, mais cette richesse est-elle justement répartie?

Des personnes dans la précarité font leurs courses dans une épicerie Caritas à Genève en février 2023. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

La Suisse est l'un des pays les plus riches du monde. Et pourtant, des centaines de milliers de Suissesses et de Suisses sont touchés par la pauvreté. Et plus de 80% de la population s'inquiète du creusement des inégalités, selon un sondage SSR. Et vous, qu'en pensez-vous? Participez à la discussion avec "dialogue", une offre de la SSR.

Ce contenu a été publié le 21 décembre 2023 - 10:00

Susanne Stöckl, SRF

Vivre avec 4000 francs par mois? Dans presque tous les pays du monde, cette somme permet de vivre aisément. En Suisse pourtant, un tel salaire est souvent synonyme de précarité. Assommés par les loyers, les primes d'assurance maladie et la vie chère en général, quelque 750'000 résidents suisses sont touchés par la pauvreté, note l'Office fédéral de la statistique. Une situation qui touche aussi bien les régions périphériques que les grands centres urbains.

Pour cerner toutes les facettes de cette problématique, l'équipe de "dialogue" a rassemblé ci-dessous pour vous une série d'articles, de vidéos et d'audios venus de toute la Suisse, traduits en cinq langues. Vous verrez ainsi que les inégalités inquiètent une très grande majorité des Suisses et découvrirez les témoignages de nombreuses personnes en situation de précarité. Vous pourrez aussi plonger dans le marché des super-yachts pour les grandes fortunes de ce monde, un marché en plein essor qui symbolise le creusement des inégalités.

Mais le tableau est nuancé et tout n'est pas noir. Ainsi, en Suisse, les écarts de revenus entre riches et pauvres sont à peu près stables depuis plusieurs années et le recours à l'aide sociale est en baisse.

Alors, pour vous, la répartition de la richesse en Suisse est-elle injuste? Si oui, cela met-il en péril le bon fonctionnement de la société? Et comment pourrait-on y remédier? A l'inverse, trouvez-vous que la Suisse est plutôt exemplaire en termes d'égalité de revenu ou de fortune ou que les inégalités sont explicables ou justifiées? N'hésitez pas à donner votre avis et à débattre avec toute la Suisse sur notre espace de discussion ci-dessous, disponible dans les quatre langues nationales et en anglais.

Comparez vos opinions à celles de la population suisse

Une enquête de la SSR, intitulée "Comment va la Suisse?" et à laquelle plus de 57'000 personnes ont participé, montre quant à elle que les Suissesses et les Suisses craignent un déclin économique du pays et qu'ils se montrent méfiants envers l'économie. Parmi les nombreuses questions posées par l'institut gfs.bern, nous en avons sélectionné cinq ci-dessous pour que vous puissiez comparer vos opinions à celles de la population suisse.

