Le bénévolat, thème phare du Congrès des jeunes Suisses de l’étranger

Une trentaine d'adolescent-es et jeunes adultes ont participé au 3e congrès des jeunes Suisses de l'étranger. swissinfo.ch

Samedi, pour la troisième année consécutive, les jeunes Suisses de l’étranger ont tenu leur congrès en ligne. Ils et elles avaient choisi de discuter de l’engagement bénévole et de son potentiel.

Ce contenu a été publié le 26 juin 2023

Emilie Ridard Etant moi-même expatriée, je m'intéresse à toutes les problématiques qui touchent les Suisses de l'étranger. J'apprécie le contact privilégié que je peux instaurer avec la communauté.

«Le sujet que vous avez choisi est la base de notre activité dans les clubs suisses à travers le monde», a déclaré le président de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE), Filippo Lombardi, en ouverture du congrès.

Une trentaine de jeunes Suisses répartis aux quatre coins du globe ont écouté le plaidoyer du Tessinois, qui a rappelé qu’être bénévole ne se résume pas à donner de son temps: «C’est essentiel pour votre développement et celui de notre communauté».

Les clubs suisses à l’étranger sont depuis plusieurs années confrontés à un vieillissement de leurs membres. Lors de son allocution, Filippo Lombardi a tenté de motiver les jeunes présents à en rejoindre un. «Les clubs ont besoin de vous pour se renouveler. Mais soyez aussi conscients du fait que les personnes plus âgées que vous y croiserez peuvent vous apporter leur expérience», a-t-il ajouté.

Le bénévolat augmente le bien-être

Animé par la coprésidente du parlement des jeunes Suisses de l’étranger (Youth Parliament of the Swiss Abroad - YPSA) Francisca Espinoza Trombert, le congrès s’est poursuivi avec les interventions de Fabio Pizzuto de Swiss Volunteers et de Barbara Blanc, ancienne présidente du Mouvement Scout de Suisse.

Cette dernière a notamment présenté une étude conduite parmi les scouts présent-es au camp fédéral du Mouvement Scout de Suisse, qui avait réuni environ 30'000 participantes et participants durant l’été 2022.

Les résultats ont notamment montré que les jeunes avaient appris l’altruisme et à prendre des responsabilités, des compétences utiles dans la vie quotidienne. «Leur bien-être a augmenté de manière significative et les émotions plus négatives sont restées stables», a en outre indiqué Barbara Blanc.

De jeunes Suisses de l’étranger enthousiastes

Les jeunes Suisses de l’étranger ont ensuite été réparti-es dans des salles de réunion virtuelles. Ils et elles ont ainsi pu discuter en petits groupes de leurs expériences. «Les participantes et participants étaient très actifs et intéressés», se réjouit Marie Bloch, responsable du service des jeunes à l’OSE.

De l’avis général, le bénévolat est bénéfique tant d’un point de vue personnel que professionnel.

Une invitation à créer son propre parlement des jeunes

En adéquation avec le sujet du congrès, Marie Bloch a rappelé que l’OSE compte beaucoup sur les bénévoles pour organiser ses activités pour les jeunes. Elle a invité les personnes intéressées à prendre des responsabilités au sein des camps à se manifester.

Yann Boulben Meyer, coprésident de l’YPSA, a lui aussi enjoint les participantes et participants à constituer un parlement des jeunes Suisses de l’étranger dans leur pays. Il a notamment donné l’exemple de l’Argentine et du Venezuela, qui ont créé leur parlement des jeunes en octobre 2022 et mai 2023.

Un lien avec la Suisse et intergénérationnel

Le Service des jeunes de l’OSE est à l’initiative du congrès. Il s’est associé cette année encore au Youth Parliament of the Swiss Abroad (YPSA) pour l'organiser.

La première édition avait eu lieu en 2021, en pleine pandémie de coronavirus. Le congrès avait été lancé dans le but que les jeunes puissent maintenir un lien avec la Suisse malgré la situation. Fort de son succès, il fait désormais partie de l’offre récurrente de l’OSE.

En août 2023, les jeunes Suisses de l’étranger participant au camp d’été de l’OSE apporteront également leur contribution lors du Congrès des Suisses de l’étranger, qui aura lieu à Saint-Gall.

Articles mentionnés Test de résistance mondial pour la liberté d'expression

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative