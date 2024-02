Le descendant russe d’un mathématicien suisse demande l’asile

Alexander Euler au centre d'asile de Dottikon (Argovie). SRF-SWI

Alexander Euler, descendant du mathématicien suisse Leonhard Euler, ne souhaite pas être enrôlé dans l'armée russe - mais jusqu’ici, la Suisse ne lui a pas accordé l'asile.

4 minutes

Lorsque Vladimir Poutine annonce la mobilisation de l’armée en septembre 2022, Alexander Euler quitte la Russie en quelques jours. «Je ne veux anéantir personne, je ne veux pas mourir!», explique t-il pour justifier sa décision.

L’été dernier, il a reçu un courrier du Secrétariat d’État aux migrations (SEM). Sa demande d’asile a été rejetée. Du point de vue des autorités suisses, Alexander Euler n’a pas pu rendre crédible le fait qu’il serait enrôlé dans l’armée s’il retournait en Russie.

Traitement des objecteurs de conscience

Le SEM ne prend pas position sur les procédures d’asile en cours. Concernant la pratique générale, l’autorité écrit sur demande de la SRF: «Les demandes d’asile de personnes en provenance de Russie qui font valoir de manière crédible leur objection de conscience ne font actuellement pas l’objet d’une décision du SEM et sont reportées».

Du point de vue des autorités suisses, il n’est pas possible d’estimer si la punition pour objection de conscience en Russie est disproportionnée ou inhumaine.

Cependant, comme Alexander Euler n’est pas, du point de vue du SEM, exposé à un plus grand risque d’être enrôlé dans l’armée que toute autre personne en Russie, une décision a été prise dans son cas.

Une lutte pour rester

La demande d’asile a été rejetée, bien que les parents d’Alexander Euler aient reçu un courrier de l’armée russe. Dans ce courrier, il est demandé à Alexander Euler de se présenter au centre de recrutement pour clarifier ses données.

Selon la législation russe, il ne s’agit pas d’un ordre de marche. Mais les deux dernières années l’ont clairement montré: si un homme entre dans un centre de recrutement russe, il a de grandes chances de se retrouver sur le front.

Alexander Euler rend régulièrement visite à ses proches, Peter et Béatrice Euler, sur les bords du lac Léman. Ils ont aidé Alexander Euler à venir en Suisse avec un visa touristique. SRF-SWI

Pour Alexander Euler, le retour en Russie n’est pas une option. Il espère pouvoir rester en Suisse par le biais d’une procédure de naturalisation. Il n’est pas le premier de la famille Euler à se battre pour obtenir un séjour en Suisse.

Après la révolution russe de 1917, plusieurs descendants de Leonhard Euler ont fui le pays. Il s’en est suivi une bataille juridique de plusieurs années avant qu’ils soient reconnus pour la première fois comme citoyens bâlois dans les années 1930.

Leonhard Euler, mathématicien et physicien Le Suisse Leonhard Euler (1707-1783) était un mathématicien et un physicien renommé. L’ensemble de son œuvre, l’Opera Omnia, comprend plus de 800 travaux. Il a vécu entre autres à Saint-Pétersbourg et à Berlin. Son portrait figurait sur un ancien billet de dix francs: l’homme au bonnet de nuit.

Selon Rainer J. Schweizer, professeur émérite de droit public à l’université de Saint-Gall, «on a reconnu au 19e siècle et dans la première moitié du 20e siècle qu’il existait des personnes ayant un droit de cité ancien de la Confédération». Cela a été accepté comme motif de réintégration dans la nationalité suisse.

Une réintégration plus ardue qu’autrefois

La question de la réintégration des descendants de Leonhard Euler relève de la compétence de la ville de Bâle. Le président de la commission de naturalisation, Stefan Wehrle, évoque un durcissement de la loi.

«Depuis les années 1950, si l’on possède une autre nationalité et que l’on est né à l’étranger, on perd la nationalité suisse. On a jusqu’à l’âge de 22 ans pour faire une déclaration de maintien».

Alexander Euler n’est pas le premier descendant de Leonhard Euler à se battre pour rester en Suisse. Après la révolution en Russie, il y a 100 ans, des aïeuls d’Alexander Euler ont fui le pays. SRF-SWI

Une réintégration dans la nationalité suisse devrait être ardue pour Alexander Euler, car son père ne s’est pas présenté aux autorités suisses dans le délai imparti. Il a déposé un recours contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral.

Indépendamment de la décision définitive sur l’asile, le jeune homme n’a pas l’intention de combattre: «Si je dois retourner en Russie, je ne m’engagerai pas dans l’armée russe. Je préfère aller en prison que de faire la guerre!»

Traduit de l’allemand par Emilie Ridard