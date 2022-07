Les jeunes Suisses de l’étranger veulent agir au quotidien pour l’environnement

SwissCommunity

Pas de grande déclaration, mais de multiples recommandations remplies de bon sens: lors de leur second congrès annuel, qui s’est tenu en ligne le 13 juillet, les jeunes Suisses de l’étranger ont esquissé des solutions pour rendre la planète plus vivable et moins accro au consumérisme.

14 juillet 2022

«Les jeunes Suisses de l’étranger sont les parfaits représentants et représentantes de l’engagement suisse pour l’écologie», a déclaré Filippo Lombardi, président de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE), en ouverture du Congrès des jeunes Suisses de l’étrangerLien externe dédié à la protection de l’environnement et la consommation.

Ces thématiques, que les jeunes avaient définies en amont du congrès, témoignent de l’importance que la jeunesse du monde entier accorde à la protection de la planète. Filippo Lombardi les a qualifiées de «parfaites, car elles sont universelles et rassemblent».

Cinq continents

Environ 70 jeunes Suisses expatriés dans le monde entier ont répondu présent à l’invitation lancée par l’OSE et le Parlement des jeunes Suisses de l’étranger, le Youth Parliament Swiss Abroad (YPSALien externe). Sa présidente, Francisca Espinoza Trombert, qui vit au Chili, s’est réjouie du succès rencontré: «L'une des choses qui m'a le plus plu, c'est qu'il y ait des participantes et participants de tous les continents: de l'Afrique du Sud à la Chine, en passant par l'Amérique latine, l'Australie, etc.»

Les jeunes qui participent actuellement au camp de sports et loisirs de l’OSE dans la commune valaisanne de Fieschertal se sont joints au congrès. Une représentante de WWF Youth et une jeune styliste de mode, dont les créations sont fabriquées à partir de vêtements usagés, ont également apporté leur contribution.

Agir au quotidien

Après les différentes interventions, les participantes et participants se sont isolés dans des salles virtuelles pour discuter en petits groupes. Que faites-vous pour le climat dans votre pays? Que pouvez-vous faire ou que voudriez-vous faire? Telles étaient les questions dont ils et elles devaient débattre. Selon Francisca Espinoza Trombert, «tout le monde était très enthousiaste à l'idée de participer et de donner son avis.»

Le congrès n’a pas débouché sur une déclaration officielle, mais sur des recommandations et un catalogue de mesures que les jeunes peuvent appliquer au quotidien. «Je finis mon assiette», a par exemple indiqué Liisa de Finlande. «Je me déplace à pied plutôt qu’en voiture», a conseillé Alex en Australie. Laure, en France, consomme «aussi local que possible». Quant à Rita, aux Émirats arabes unis, elle essaie de ne pas utiliser la climatisation, «même si c’est difficile!»

La Directrice de l’OSE, Ariane Rustichelli, estime que le congrès a été «rafraîchissant» à plusieurs égards. «On attend toujours des déclarations officielles après un congrès annuel. Au lieu de grands mots, ces jeunes ont choisi l’action et ont décidé de voir ce qu’ils peuvent faire chaque jour pour l’environnement. Nous pouvons aussi apprendre de cela».

Maintenir un lien avec la Suisse

Le Service des jeunes de l’OSE est à l’initiative du congrès, dont la première édition a eu lieu en pleine pandémie de coronavirus. C’est d’ailleurs dans le but que les jeunes puissent maintenir un lien avec la Suisse qu’il a été lancé, puisque les traditionnels camps de vacances et de ski de l’OSE avaient dû être annulés.

Pour Ariane Rustichelli, il est clair que les offres en ligne ne se limiteront désormais plus seulement aux périodes de pandémie. C’est la raison pour laquelle le congrès des jeunes Suisses de l’étranger

