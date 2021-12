Les prix en Suisse sont 60% plus élevés que la moyenne européenne

Une personne qui débourse 171 francs en Suisse ne dépenserait que 100 euros en moyenne dans l'Union européenne pour les mêmes biens ou services. © Keystone / Gaetan Bally

La Suisse est le pays le plus cher d'Europe et le niveau des prix y est supérieur de près de 60% à celui de l'Union européenne (UE), selon une nouvelle publication de l'Office fédéral de la statistique. Le franc suisse reste l'une des monnaies les plus chères en comparaison internationale.

Ce contenu a été publié le 17 décembre 2021 - 13:41

SRF / sda

Ce n'est pas nouveau, la Suisse est un «îlot de cherté» en Europe. Et une nouvelle publicationLien externe de l'Office fédéral de la statistique (OFS) montre que la situation ne s'est pas améliorée en 2020: la comparaison de l'indice des prix dans les pays européens montre que la Suisse est plus chère que tous les pays de l'UE et de l'AELE. L'Islande et la Norvège arrivent respectivement en 2e et 3e position.

Les salaires suisses sont certes plus élevés que dans la plupart des pays de l'UE. Mais, en contrepartie, les résidents et résidentes suisses doivent payer davantage pour à peu près tous les biens et les services.

En 2020, la parité de pouvoir d’achat de la Suisse se montait à 1,71 franc pour 1 euro, indique l'OFS. Concrètement, cela signifie qu'une personne qui débourse 171 francs en Suisse - que ce soit pour l'alimentation, l'accès à Internet ou une consultation médicale - ne dépenserait que 100 euros en moyenne dans l'Union européenne pour la même chose. La population en Suisse paie donc 71 francs de plus que la population européenne pour les produits et les services du quotidien.

Pour certaines catégories, les différences sont considérables: les services hospitaliers coûtent ainsi plus du triple en Suisse que dans l'UE, l'enseignement est également près de trois fois plus cher, et le prix de la viande est deux fois et demi plus élevé en Suisse. En revanche, les prix des équipements audiovisuels, photographiques et informatiques sont très légèrement inférieurs à la moyenne européenne.

D'importantes différences de prix

La Suisse est le pays où l'indice du niveau des prix est le plus élevé d'Europe, à 159,3 points selon les données de l'OFS (le niveau de référence européen étant à 100). Elle devance ainsi l'Islande (144,9 points) et la Norvège (141,2 points).

La Turquie enregistre le niveau des prix le plus bas (40,8), suivi de la Macédoine du Nord (45,9) et du Monténégro (50,4). Parmi les pays voisins de la Suisse, l'Autriche (114,3 points), l'Allemagne (110,5 points) et la France (108,8 points) se situent au-dessus de la moyenne européenne. Seule l'Italie, avec 99,3 points, est légèrement en dessous.

La monnaie suisse est l'une des plus chères

Selon la théorie de la parité des pouvoirs d'achat, les taux de change entre deux pays devraient s'équilibrer, de sorte qu'un panier de marchandises comparable puisse être acheté pour le même montant.

Le fait qu'il faille débourser en Suisse 1,71 franc pour pouvoir acheter la même chose qu'avec 1 euro dans l'UE explique pourquoi le tourisme d'achat reste attractif. Et cela ne devrait pas s'arranger avec le taux de change actuel.

La théorie s'applique toutefois surtout aux biens et services comparables. Le magazine économique britannique The Economist utilise le Big Mac de McDonald's comme produit à comparer. Selon la dernière édition de cet «indice Big Mac», daté de juillet 2021, le franc suisse était surévalué de près de 25% par rapport au dollar américain (la monnaie de référence), au cours de l'époque où 0,92 franc valait un dollar.

L'euro était quant à lui sous-évalué de 11%, à 1,18 dollar pour un euro. La parité de pouvoir d'achat entre l'euro et le franc selon l'indice Big Mac aurait été de 1,51. Le franc suisse faisait donc partie des monnaies les plus chères, avec la couronne norvégienne et la couronne suédoise. La monnaie la moins chère était la livre libanaise.