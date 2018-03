Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Genève incite les seniors à lâcher le volant 02. mars 2018 - 15:00 Des conducteurs genevois âgés de 70 ans et plus profiteront de conditions favorables pour obtenir un abonnement de transports publics s’ils rendent leur permis de conduire. Cette opération est limitée, mais elle se veut être une incitation. Dès le lundi 5 mars, les personnes âgées qui déposeront leur permis de conduire auprès du Service cantonal des automobiles bénéficieront d’une réduction de 50% (200 francs au lieu de 400) sur l’achat de l’abonnement annuel des transports publics genevois. Les trois premières qui le feront, entre 11h00 et 15h00 lundi, recevront même l’abonnement gratuitement. Cette offre de réduction est toutefois limitée à cent abonnements. Cette action sera évaluée à la fin de l’opération et éventuellement reconduite l’an prochain. Accompagner un choix «difficile» Chaque année, une dizaine de milliers de Suisses âgés décident de rendre leur permis, car ils estiment ne plus avoir les capacités de conduire. L’opération des autorités genevoises vise à faciliter cette transition. «Il s’agit d’un choix difficile qui se traduit par un véritable bouleversement en matière de choix de son mode de transport. C’est la raison pour laquelle j’ai incité à mettre sur pied cette offre pour accompagner et faciliter cette démarche», explique Luc Barthassat, membre du gouvernement gevenois en charge des Transports. Pas toujours un choix L’abandon du permis n’est toutefois pas toujours un choix. Dès l’âge de 70 ans, les conducteurs doivent se soumettre tous les deux ans à un test d’aptitude physique auprès d’un médecin. En cas d’échec, ils doivent rendre leur permis. Estimant que la santé des personnes âgées est aujourd’hui globalement meilleure qu’autrefois, le Parlement a accepté de relever l’âge minimum du contrôle à 75 ans. Ce changement entrera en vigueur en 2019.