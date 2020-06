Coronavirus: la situation en Suisse

La plupart des piscines du pays, comme ici à Berne, ont pu réouvrir le week-end dernier. Keystone / Anthony Anex

Les Suissesses et les Suisses sont plus optimistes pour l'avenir qu'il y a un mois, et moins enclins à installer l'application de traçage SwissCovid ou à porter un masque, selon le dernier sondage Sotomo portant sur la perception de la crise du coronavirus.

swissinfo.ch avec l'ATS et la RTS

Les derniers développements:

La crainte d'une deuxième vague de Covid-19 ne domine plus en Suisse, selon le dernier sondage Sotomo

Le Parlement a approuvé la base juridique de l’application pour smartphone SwissCovid, permettant de tracer les contacts étroits avec des personnes atteintes du coronavirus.

L'économie suisse s'est contractée de 2,6% au premier trimestre 2020

Le nombre de nouveaux cas journaliers continue de se stabiliser sous la barre des 20

Dès le 15 juin: les frontières rouvrent avec tous les Etats membres de l'UE et le Royaume-Uni

Quelles sont les prochaines étapes vers un déconfinement total?

L'ombre du coronavirus plane durant trois semaines sur les parlementaires. Les élus siègent à nouveau dans les halles de Bernexpo, mieux adaptées pour respecter les règles de distance et d'hygiène imposées par le coronavirus. Les Chambres devront mettre les bouchées doubles. Elles doivent rattraper la fin de la session de mars qui avait été annulée.

Concernant la Covid-19, les Chambres ont notamment validé les bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'application de traçage SwissCovid. Les parlementaires se sont également accordés sur la question des loyers: les commerçants en difficulté à cause de la crise du coronavirus ne devront payer que 40% de leur dû. Ils ont également adopté sans opposition une rallonge budgétaire de 14,9 milliards de francs pour financer les mesures de lutte contre l'épidémie.

«Les premières phases du déconfinement se sont bien passées, nous n'avons pas observé d'augmentation du nombre d'infections. La situation est donc sous contrôle», a affirmé le ministre suisse de la Santé, Alain Berset. Le gouvernement a donc décidé de déconfiner un peu plus vite que prévu.

Les rassemblements jusqu'à 300 personnes sont autorisés depuis le 6 juin, ainsi que la réouverture des écoles postobligatoires, des services de prostitution, de tous les campings, zoos, jardins botaniques, piscines, centres sportifs, théâtres, cinémas, remontées mécaniques, etc. La reprise des compétitions sportives sera aussi possible. Les restaurants ne seront plus obligés de limiter le nombre de personnes par tables à quatre, mais ils devront maintenir une distance de 2 mètres entre les groupes.

La situation extraordinaire prendra fin le 19 juin, mais le pays restera dans une situation particulière selon la loi sur les épidémies. Cela signifie que le parlement et les cantons retrouveront leurs compétences habituelles.

Une réouverture totale des frontières est prévue le 15 juin avec tous les Etats membres de l'Union Européenne et le Royaume-Uni. La décision a été prise après une vidéoconférence informelle des ministres de l’intérieur des États Schengen, a indiqué vendredi le Conseil fédéral. Berne avait déjà annoncé la réouverture des frontières avec l'Autriche, l'Allemagne et la France pour cette date en concertation avec les autorités de ces pays.

Des assouplissements sont aussi prévus dès le 6 juillet pour l'entrée en Suisse de ressortissants d'États tiers. Les aéroports de Genève et Zurich vont progressivement augmenter le nombre de vols. Swiss et Easyjet intensifieront leurs activités à partir du 15 juin. Le port du masque est recommandé dans les aéroports.

Ce déconfinement doit s'accompagner de plans de protection et d'un strict respect des mesures d'hygiène. «Ce sont maintenant aux exploitants et à l'ensemble de la population de veiller à ce que le taux de contamination reste le plus faible possible», a précisé la présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga.

>> Les règles d'hygiène préconisées par le Gouvernement

Lors de contacts étroits, un traçage des individus doit toujours pouvoir être assuré. Cela signifie que les exploitants ou organisateurs doivent tenir des listes des personnes présentes. La nouvelle application de suivi des malades de la Covid-19 et de leurs contacts est actuellement en phase de test, elle devrait entrer en vigueur d'ici la fin juin après l'approbation du parlement.

L'optimisme progresse en Suisse

Selon le 4e sondage sur la crise du coronavirus, mené début juin par Sotomo pour le compte de la SSR (dont fait partie swissinfo.ch), une majorité de Suissesses et de Suisses sont plus optimistes qu'il y a un mois, que ce soit sur le plan économique ou sanitaire.

Seul un quart des sondé.e.s redoutent aujourd’hui une 2e vague de Covid-19. Lors du 3e sondage SSR en avril, plus de la moitié le craignaient.

La tendance s'inverse en ce qui concerne l'appréciation de la situation économique. Pour la première fois depuis le début de la crise, une minorité (44%) des personnes interrogées la jugent mauvaise, contre 57% en avril. La crainte du chômage a toutefois fortement augmenté.

Les autorités bénéficient toujours d'une confiance élevée. Plus de 4 personnes sur 10 jugent le rythme du déconfinement adapté, 27% pensent qu'il est trop rapide et 28%, au contraire, le trouvent trop lent.

Le soutien à l’application de traçage "SwissCovid" s’effrite. Un peu plus de la moitié des sondé.e.s (54%) se disent aujourd’hui prêt.e.s à l’installer, contre 65% en avril. Le rejet du port obligatoire du masque a aussi progressé de 53 à 63% depuis avril.

Certaines habitudes prises pendant la pandémie pourraient perdurer. Une personne sur deux aimerait se passer de bises et de poignées de mains à l’avenir. Un peu moins d’un tiers des sondé.e.s ont également fait part de leur intention de moins voyager à l'étranger et de fréquenter moins d’événements.

Méthode: le sondage a été réalisé par l'institut Sotomo pour le compte de la SSR du 5 au 8 juin 2020. Au total, 31'011 personnes dans toutes les régions du pays ont participé à l'enquête en ligne. La marge d'erreur est de +/- 1,1 point de pourcentage.

Comment la pandémie évolue-t-elle en Suisse?

Plus de 31'000 personnes ont été testées positives au coronavirus et plus de 1900 ont trouvé la mort. La Suisse a l’une des incidences les plus élevées en Europe avec 355 cas pour 100'000 habitants.

Mais les chiffres sont en constante diminution depuis plusieurs semaines. La Suisse se maintient sous la barre des 20 nouveaux cas journaliers.

Par rapport à la taille de leur population, ce sont les cantons de Genève, Tessin, Vaud, Bâle-Ville et Valais qui ont été les plus touchés.

Parmi les personnes hospitalisées, les trois symptômes les plus fréquemment mentionnés étaient la fièvre, la toux et les problèmes respiratoires. Parmi les personnes décédées, 97% souffraient d’au moins une maladie préexistante dont les plus courantes étaient l'hypertension, les maladies cardiovasculaires et le diabète.

Le personnel hospitalier est de nouveau soumis aux horaires de travail et aux périodes de repos prévus habituellement par la loi.





Quel est l'impact de la pandémie sur l'économie suisse?

Les restrictions mises en place en mars pour endiguer la progression de la pandémie ont pesé de tout leur poids sur l'économie suisse au premier trimestre. Le produit intérieur brut (PIB) a reculé de 2,6% sur trois mois, après avoir progressé de 0,3% au dernier trimestre 2019.

L'ampleur de cette baisse trimestrielle est sans précédant depuis plusieurs décennies. Il faut vraisemblablement remonter au choc pétrolier de 1974 pour retrouver pareille contraction sur trois mois.

Sur l'ensemble de l'année, la croissance de l'économie suisse devrait chuter de 6,7%, soit le ralentissement le plus marqué depuis 1975, d'après les prévisions du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). Le taux de chômage pourrait atteindre 4% d'ici la fin de l'année. Même en 2021, l’économie ne devrait se redresser que lentement.

L'hôtellerie-restauration, le tourisme, les transports, les médias et l'horlogerie font partie des secteurs particulièrement touchés par la crise. Plus de 190'000 entreprises ont déposé une demande de chômage partiel pour 1,9 million de travailleurs, soit un tiers des employés en Suisse. Le taux de chômage a aussi bondi à 3,4% fin avril contre 2,5% en février.

Les hôpitaux et les cliniques suisses devraient eux aussi subir un lourd préjudice, évalué entre 1,7 et 2,9 milliards de francs. L'engagement de personnel supplémentaire et la suspension de certains traitements expliquent ces pertes.

Au total, les crédits d'urgence débloqués par le gouvernement pour lutter contre les conséquences de la pandémie et aider certains secteurs s'élèvent à plus de 80 milliards de francs. Le Conseil fédéral a étendu la possibilité de recevoir des allocations perte de gain aux indépendants touchés indirectement par les restrictions mises en place contre la pandémie. Plus de 20 milliards de francs sont aussi destinés à l'assurance-chômage.

Quelle est la situation dans le monde?

La pandémie a fait plus de 421'000 morts dans le monde et contaminé 7,5 millions de personnes, d'après les chiffres compilés par l'université Johns Hopkins. Malgré les mesures de confinement, les bilans ne cessent de s'alourdir.

Les États-Unis sont le pays le plus touché au monde, tant en nombre de morts que de cas, et la pandémie continue de s'y répandre de façon inquiétante. La Russie doit également faire face à une forte augmentation des contaminations.

La pandémie progresse avec une rapidité alarmante en Amérique latine. Le Brésil, qui compte plus de 40'000 morts et 800'000 cas recensés, est considéré comme le nouvel épicentre de la pandémie. Les scientifiques estiment que les chiffres officiels sont largement sous-estimés. Les bilans quotidiens ne cessent également d'augmenter dans la plupart des autres pays du continent.





Les autorités suisses ont décidé d'apporter leur contribution à l'effort international de lutte contre la pandémie. Le gouvernement veut débloquer 400 millions de francs pour aider en priorité les pays les plus pauvres, notamment via des prêts ou des crédits au Comité international de la Croix-Rouge et au Fonds fiduciaire d'assistance et de riposte aux catastrophes du Fonds monétaire international.

> > Vous trouverez ici les informations de l'OMS, et ici les rapports quotidiens de la situation mondiale (en anglais)









Quelle est la situation des Suisses résidant à l'étranger?

De nombreux Suisses de l'étranger se retrouvent en grande difficulté financière face à cette pandémie. Dans les pays où les salaires sont bas, où l'épargne est rare et où les mesures d'aide publique sont maigres, beaucoup d'entre eux sont confrontés à des décisions cruciales.





Les citoyens suisses peuvent s’adresser à toutes les représentations helvétiques à l’étranger. La situation des interdictions ou restrictions de voyage et autres fermetures de frontières évolue de jour en jour.

Le 98e Congrès des Suisses de l’étranger, prévu initialement du 20 au 22 août à Lugano, est annulé. Au vu des interdictions de rassemblements et des incertitudes qu’elle engendre, l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) a décidé de le reporter à 2021.

