Séisme en Chine: l'aide suisse se tient prête

Le Corps suisse d'aide humanitaire (CSA) et la Croix-Rouge suisse ont tous deux proposé leur aide à Pékin. «Nous avons besoin d'une invitation pour pouvoir accéder au pays», a cependant expliqué mardi une porte-parole de la Direction du développement et de la coopération (DDC). «Nous avons de bonnes relations avec la Croix-Rouge chinoise. En cas de besoins spécifiques, nous sommes prêts à aider», a de son côté indiqué le porte-parole de la Croix-Rouge suisse. A son avis, il est probable que Pékin consentira au soutien helvétique. Pour l'heure, les autorités chinoises ont accepté l'aide proposée notamment par les Etats-Unis, le Japon et l'Union européenne. A moins de 90 jours des Jeux Olympiques, le Comité international olympique (CIO) a pour sa part annoncé un don d'un million de francs. Selon un bilan officiel encore provisoire, le séisme dont l'épicentre était situé dans la région de Wenchuan, dans la province du Sichuan (centre), a fait plus de 12'000 morts. Au moins 9400 personnes ont par ailleurs été ensevelies. Des orages accompagnés de fortes pluies ralentissent les opérations de sauvetage. Ce séisme est le plus meurtrier en Chine depuis celui de Tangshan près de Pékin en 1976, qui avait fait 240'000 morts selon un bilan officiel.

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Séisme en Chine: l'aide suisse se tient prête 13. mai 2008 - 18:48 Un jour après le tremblement de terre qui a frappé le sud-ouest de la Chine, l'aide helvétique est prête à intervenir. La catastrophe, qui a fait plus de 20'000 morts et disparus, a été suivie d'un élan de solidarité international. Le Corps suisse d'aide humanitaire (CSA) et la Croix-Rouge suisse ont tous deux proposé leur aide à Pékin. «Nous avons besoin d'une invitation pour pouvoir accéder au pays», a cependant expliqué mardi une porte-parole de la Direction du développement et de la coopération (DDC). «Nous avons de bonnes relations avec la Croix-Rouge chinoise. En cas de besoins spécifiques, nous sommes prêts à aider», a de son côté indiqué le porte-parole de la Croix-Rouge suisse. A son avis, il est probable que Pékin consentira au soutien helvétique. Pour l'heure, les autorités chinoises ont accepté l'aide proposée notamment par les Etats-Unis, le Japon et l'Union européenne. A moins de 90 jours des Jeux Olympiques, le Comité international olympique (CIO) a pour sa part annoncé un don d'un million de francs. Selon un bilan officiel encore provisoire, le séisme dont l'épicentre était situé dans la région de Wenchuan, dans la province du Sichuan (centre), a fait plus de 12'000 morts. Au moins 9400 personnes ont par ailleurs été ensevelies. Des orages accompagnés de fortes pluies ralentissent les opérations de sauvetage. Ce séisme est le plus meurtrier en Chine depuis celui de Tangshan près de Pékin en 1976, qui avait fait 240'000 morts selon un bilan officiel.