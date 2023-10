Stress, fatigue, burn-out: le travail prend-il trop de place dans nos vies?

Keystone / Gregorio Borgia

Selon un sondage, 17% de de la population suisse a déjà été victime de burn-out et un quart des Suissesses et des Suisses se considèrent à risque. Quelles en sont les raisons? Le travail prend-il trop de place dans nos vies? Informez-vous et participez à la discussion avec «dialogue», une offre de la SSR.

Ce contenu a été publié le 19 octobre 2023 - 10:00

Claire Micallef

Femmes et hommes, riches et pauvres, employés et indépendants, jeunes et seniors: personne n'est immunisé contre le burn-out. En Suisse, des centaines de milliers de personnes sont menacées d'épuisement professionnel. L'ampleur du phénomène est confirmée par le sondage «Comment va la Suisse?» de la SSR, une vaste enquête menée ce printemps auprès des dizaines de milliers d'habitantes et habitants du pays.

Quelles sont les raisons de cette épidémie de burn-out? Certaines catégories de personnes, certaines professions sont-elles plus touchées que d'autres? Quelles sont les conséquences du stress lié au travail et comment pouvons-nous y faire face? Pour éclairer ces questions, la plateforme Lien externe«dialogue» Lien externevous propose une sélection d'articles, de vidéos et d'audios venus des quatre coins du pays, traduits pour vous en cinq langues.

Alors, qu'est-ce qui cloche dans notre rapport au travail? Le monde professionnel est-il devenu plus dur qu'avant ou est-ce nous qui avons changé? A-t-on perdu le sens du labeur et du sacrifice tant vanté par nos aïeux? Le travail prend-il tout simplement trop de place dans nos vies? Prenez la parole et venez en débattre avec toute la Suisse sur notre espace de discussion, disponible dans les quatre langues nationales et en anglais.

Qu'est-ce que «dialogue»? Cette nouvelle offre éditoriale vise à favoriser le dialogue entre les différentes régions du pays, sans barrières linguistiques. Grâce à ce sondageLien externe, vous pouvez nous faire part de vos critiques et commentaires, qui nous aideront à améliorer notre offre.









