Un avion historique suisse JU-52 vendu pour un franc en Allemagne

Après le crash d’un JU-52, la compagnie JU-Air de Dübendorf rêvait de faire à nouveau voler l’un de ces appareils. Un espoir qui désormais s’estompe.

Pendant des décennies, le JU-52 a conquis le cœur des Suisses lors de vols commerciaux. Mais en 2018, un appareil s’écrase près de Flims (Grisons). Les vingt personnes à bord perdent la vie. Depuis, ces avions historiques sont cloués au sol.

La compagnie JU-Air, basée à Dübendorf, avait prévu une renaissance. L’un des trois appareils d’origine, le «HB-HOS», devait à nouveau prendre son envol. Pour cela, l’avion avait été confié à la société Junkers-Flugzeugwerke AG, basée dans le canton de Saint-Gall. Celle-ci devait remettre en état de vol l’avion de collection. Mais il n’en a rien été, comme cela a été révélé l’an passé.

Désormais, le «HB-HOS» se trouve dans un musée en Allemagne. Comme le rapporte le portail aéronautique Skynews.ch, l’appareil se trouve depuis quelques jours à Wernigerode, dans le Land de Saxe-Anhalt, à environ 50 kilomètres au sud de Braunschweig.

On a vendu le «HB-HOS» pour un franc symbolique, confirme Andreas Züblin, directeur de Centennial Aircraft Services AG – c’est ainsi que s’appellent depuis peu les usines d’avions Junkers.

«Nous avons tout tenté pour faire redécoller cet avion», explique Andreas Züblin. Un montant de plusieurs dizaines de millions de francs a déjà été investi. «Mais l’Office fédéral de l’aviation civile nous a conseillé de ne plus laisser voler ce JU-52 en l’état.»

Des règles plus strictes pour l’aviation historique

Suite au crash du JU-52 historique, surnommé «Tante Ju», il y a quatre ans, le gouvernement suisse a décidé d’instaurer des règles plus strictes pour l’aviation historique. Les vols avec ces avions ne peuvent donc plus être proposés à titre commercial.

Les vols non commerciaux restent toutefois possibles: pour les vols effectués par des membres d’associations, neuf personnes au maximum peuvent encore se trouver à bord. Et pas plus de six d’entre elles peuvent être des passagères et passagers.

Chez JU-Air à Dübendorf, on est déçu et consterné. En effet, l’avion aurait dû retourner au musée de l’aviation de Dübendorf. Selon la compagnie, les usines Junkers n’ont pas respecté l’accord.

