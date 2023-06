Un pan de montagne s’est détaché, frôlant le village de Brienz

À minuit, la commune d’Albula/Alvra a activé la «phase bleue», entraînant la fermeture de plusieurs routes cantonales, ainsi que d’une ligne ferroviaire. © Keystone / Michael Buholzer

Après l’éboulement de la nuit de jeudi à vendredi à Brienz, la montagne qui surplombe le village grison ne représente plus un danger, selon les géologues. La phase d’«alerte bleue» est levée, mais les villageois doivent encore patienter avant de rentrer chez eux.

Ce contenu a été publié le 16 juin 2023

Keystone-ATS/RTS/dbu

Après le détachement de la plus grande partie de la zone instable, sous la forme d’une coulée de gravats qui s’est arrêtée aux portes du village, il n’y a plus de danger de grand éboulement menaçant Brienz, a déclaré Stefan Schneider, chef du système d’alerte, en conférence de presse à Tiefencastel. De plus, l’éboulement de la nuit n’a pas endommagé le village, s’est-il réjoui.

La masse qui s’est détachée dans la nuit représente environ 1,5 des 1,9 million de mètres cubes de roche dont l’effondrement était attendu, a précisé Stefan Schneider. Elle a fait tomber des arbres comme des allumettes et recouvert une cabane située dans un pré, au-dessus du village.

Selon le porte-parole de la commune, les gravats qui se sont accumulés durant la nuit ont atteint jusqu’à douze mètres. «Il ne s’agit pas d’un éboulement, mais d’une coulée très rapide. On l’a seulement entendue, on ne l’a pas vue, car il faisait nuit noire», a-t-il précisé, soulignant que l’éboulement a fait beaucoup de bruit. «Nous avons également vu sur la caméra qu’il y avait beaucoup de poussière dans l’air.»

Les images vendredi matin après l'éboulement:

Contenu externe

Pas encore de retour pour les habitants

Vers minuit, la commune grisonne d’Albula/Alvra avait activé la «phase bleue», entraînant la fermeture de plusieurs routes cantonales, ainsi que d’une ligne ferroviaire. Les vitesses de déplacement du terrain avaient été multipliées par dix depuis jeudi matin.

La «phase bleue» d’évacuation a été levée à la mi-journée vendredi dans la région. Les villages voisins de Brienz sont donc à nouveau accessibles en train et par la route.

En revanche, les habitants de Brienz doivent encore s’armer de patience avant de pouvoir rentrer chez eux. «La sécurité du village n’est pas encore garantie. Nous devons surveiller les mouvements de la masse rocheuse effondrée ces prochains jours. Elle peut encore bouger, par exemple en cas de pluie», a expliqué Andreas Huwiler, géologue cantonal. La situation géologique des zones non menaçantes jusqu’à présent va aussi être évaluée ces prochains jours.

Contenu externe

«C’est un des meilleurs jours depuis l’évacuation des habitants du village, a souligné Daniel Albertin, maire de la commune d’Albula dont Brienz fait partie. L’attente a été longue pour les villageois, mais la montagne est descendue comme prévu. Les connaissances des géologues se sont confirmées.»

Placé en zone de danger «rouge», le village de Brienz avait été évacué de ses 84 habitants le 12 mai.

Si les chutes de rochers continuent de se multiplier au-dessus de Brienz, les experts s’attendent à une évolution du processus vers un scénario encore peu défini. Trois sont possibles: un éboulement sous la forme de chutes successives de roches, une coulée de gravats ou un effondrement simultané du gros de la masse rocheuse instable. Au total, le détachement d’environ deux millions de mètres cubes de roche est attendu.

Articles mentionnés Dans l’espace, la petite Suisse joue dans la cour des grands

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative