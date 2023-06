Un Suisse au Nicaragua: la mère de Yanick Iseli fait une annonce stupéfiante

Famille élargie: Sylvie (au centre), la mère, et Yanick Iseli (à droite) sur la plage de San Juan del Sur avec sa pettite amie Karen et ses enfants. swissinfo.ch

Sylvie, la mère de Yanick Iseli, est venue au Nicaragua pour rendre visite à son fils émigré. Quelques semaines après son voyage, elle a pris une décision lourde de conséquences.

Ce contenu a été publié le 09 juin 2023

Eva Hirschi

Tout avait été parfaitement planifié. La mère de Yanick Iseli avait réservé un vol pour Managua, la capitale du Nicaragua. Sylvie voulait passer trois mois auprès de son fils. Yanick s'est rendu de bonne heure à l'aéroport pour aller la chercher. Le vol a atterri, il a vu des gens se précipiter dans le hall d'arrivée - mais pas sa mère. Même après plus d'une heure, elle n'était toujours pas là. Il a commencé à s'inquiéter.

Au bout de deux heures, elle est enfin apparue. «Elle avait une mine défaite», raconte Yanick Iseli. Sa mère aurait été arrêtée lors d'un contrôle douanier. «Ils ont tout démonté», raconte Sylvie à son fils. Ils lui ont également pris tous ses appareils électroniques. Elle n'était pas la seule, les appareils d'autres touristes ont également été confisqués.

Elle a dû remettre son appareil photo, ses jumelles, la caméra de surveillance avec panneau solaire destinée à son fils, et même son propre téléphone portable. Elle ne pouvait pas les emporter avec elle, a dit le fonctionnaire en parlant de communication secrète et d'espionnage - à moins qu'elle ne paie une taxe d'importation: 120 pour cent sur la valeur des appareils. Mais pour Sylvie, il était hors de question de racheter ses propres appareils. Ne serait-ce que par principe. «Cela a donc été sa première expérience au Nicaragua», explique Yanick Iseli.

Des travaux dans la maison et le jardin

Sylvie a passé les jours suivants à se reposer. Peu avant son voyage, la Biennoise de 65 ans avait lutté contre des problèmes de santé et avait séjourné plus de trois semaines à l'hôpital. «J'ai essayé de lui redonner du tonus en lui faisant manger beaucoup de fruits frais. Par chance, c'était la saison des papayes», raconte Yanick Iseli.

Sylvie Iseli en pleine séance de jardinage. swissinfo.ch

Très vite, sa mère s'est sentie beaucoup mieux. Elle a alors pris la décoration en main et fait à son fils la liste des travaux à réaliser dans sa petite maison, comme terminer la salle de bain ou aplanir le sol de la terrasse. «Elle a dit que le petit drap devant la fenêtre était moche. Elle avait raison. Il y a maintenant de jolis rideaux».

Sylvie Iseli a également commencé à faire pousser de nouvelles plantes - carottes, salades, haricots, tomates, basilic, gombos. «Je n'étais pas le seul à apprécier, les poules du voisin aussi s'en sont donné à coeur joie», s'amuse Yanick Iseli. Les poules ont en effet accédé aux jeunes plantes qui poussaient dans des boîtes à œufs et les ont décortiquées à coups de bec. «Au début, maman était fâchée, puis nous avons recommencé - en les protégeant avec un grillage». Dans le jardin, des singes aussi sont venus voler des fruits.

À la découverte du Nicaragua

Outre l'aménagement de la maison, Yanick et Sylvie Iseli ont eu du temps pour visiter des plantations de bambous et de café, pour faire des excursions dans les montagnes, pour flâner dans la ville de León et surtout pour faire quelques escapades au bord de la mer. À Las Peñitas, près de León, ils ont pu observer comment des bébés tortues qui venaient de naître se dirigeaient vers la mer.

Chez lui au Nicaragua: Yanick Iseli avec sa mère Sylvie, sa petite amie Karen et le fils de cette dernière. swissinfo.ch

Les Suisses avaient également prévu des vacances à la plage avec Karen, la nouvelle petite amie de Yanick Iseli. En compagnie de cette dernière, de ses trois enfants et d'une nièce, les Iseli se sont rendus à San Juan del Sur, au sud du Nicaragua, sur la côte Pacifique. «C'était des vacances magnifiques», dit Yanick Iseli.

La surprise

Après trois mois passés auprès de son fils, le retour de Sylvie Iseli est arrivé. Durant son séjour, sa santé s'est nettement améliorée. «Je l'ai déposée à l'aéroport. Puis, dix jours plus tard, j'ai moi-même pris un vol pour la Suisse», raconte Yanick Iseli. Il s'y est rendu pour travailler de nouveau quelques mois dans le Jura afin d'arrondir ses finances.

Une fois en Suisse, il a rendu visite à sa mère. C'est alors que celle-ci a lâché sa bombe: «J'ai décidé, moi aussi, d'émigrer au Nicaragua!» Yanick Iseli en est resté bouche bée. «J'ai pourtant tout fait pour la décourager», dit-il en riant. Mais elle ne veut pas le rejoindre dans la jungle, Sylvie caresse l'idée d'un petit pied-à-terre au bord de la mer. Son fils Yanick a décidé de la soutenir dans cette nouvelle aventure à venir.

Destination de rêve: la plage de San Juan del Sur dans la lumière du soir. swissinfo.ch

Traduit de l'allemand par Emilie Ridard

