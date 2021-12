Un Suisse fonde un sanctuaire pour éléphants en Thaïlande

Dans son sanctuaire, le Suisse Urs Fehr (42 ans) caresse un jeune éléphant né d'une mère qu'il a sauvée en 2019. màd

Il a fait de sa passion de longue date pour les éléphants son métier. Urs Fehr est parti vivre en Thaïlande et y a fondé un refuge pour pachydermes maltraités – ou comment l’ennui peut mener à des projets de grande envergure.

Ce contenu a été publié le 02 décembre 2021 - 11:00

«Je m’ennuyais un peu en Suisse», dit le quadragénaire originaire de Lenzburg (canton d’Argovie) qui travaillait dans la sécurité. «Alors ma compagne thaïe et moi avons décidé de partir nous installer dans son pays d’origine, pour changer de décor.» Nous étions en 2015. Urs Fehr avait 36 ans.

Sans projet précis, le couple commence par louer une maison à Phuket, «parce que c’est une région touristique qui offre plus d’opportunités que le nord dont ma compagne est originaire», précise le Suisse. La province de Phuket et celles alentours sont effectivement des destinations prisées des vacanciers. En 2019, avant la pandémie de coronavirus, la Thaïlande a accueilli 40 millions de touristes, dont 14 millions à Phuket.

Retrouvez quotidiennement sur notre application 📱SWI plus📱 un résumé de l'actualité et participez à nos débats - votre opinion compte.

👉 AndroidLien externe

👉 iPhoneLien externe End of insertion

Pendant deux ans, Urs Fehr vit sur ses économies. Le Suisse a enfin du temps à disposition et comme il a «toujours admiré les éléphants», il en profite pour aller en voir deux à trois fois par semaine. «J’ai rapidement écarté le rideau pour regarder dans les coulisses. Et j’ai vu que les animaux étaient maltraités.»

Le côté obscur du tourisme

En Thaïlande, les éléphants sont à l’origine principalement utilisés dans l’industrie du bois, dans l’agriculture et à des fins militaires. Mais, lorsque le gouvernement interdit l’exploitation des forêts naturelles en 1989, des milliers de propriétaires et leurs animaux se retrouvent sans source de revenus. Ils se tournent alors vers le tourisme.

Des parcs commencent à voir le jour dans lesquels l’attraction principale est la promenade à dos d’éléphant. Certains proposent également des spectacles mettant en scène des animaux qui réalisent des acrobaties ou des dessins. Cependant leurs conditions de dressage et de détention sont souvent déplorables. Quand ils n’enchaînent pas les balades avec des touristes sur leur dos, les mammifères sont attachés à de courtes chaînes qui entravent leurs mouvements.

Des cornacs prennent soin des éléphants du Green Elephant Sanctuary Park, qui a reçu la certification SGS animal welfare. màd

Pour les dresser, les mahout (dompteurs) utilisent la technique du «phajaan», qui consiste à briser l’esprit de l’animal afin qu’il se soumette. Ils utilisent une tige surmontée d’une pointe aiguisée en métal pour lui faire comprendre les commandes de base.

Témoin de ces dérapages, Urs Fehr décide de fonder un refuge.

Le parcours du combattant

Son idée se mue toutefois rapidement en parcours semé d’embûches. «Un étranger qui ouvre un sanctuaire c’est un ´no go´ et aussi de la concurrence», dit-il. Il reçoit des menaces. Les locaux placent de grandes pancartes devant sa maison pour lui demander de partir.

Heureusement pour lui, Urs Fehr peut compter sur son bailleur. L’homme – un ancien pilote de l’armée thaïe – lui apporte son soutien et l’aide à effectuer les démarches nécessaires auprès des autorités.

Le Suisse se met alors à la recherche d’un endroit approprié. Il trouve facilement un terrain à louer de 40'000 m2 en bordure de jungle.

Des employés entretiennent le Green Elephant Sanctuary Park fondé par Urs Fehr. màd

Ne manquent que les éléphants. Mais, là encore, le fait qu’il soit un «farang» (terme utilisé en Thaïlande pour désigner les Occidentaux blancs) complique sa démarche. «La communauté des mahout est petite en Thaïlande. Ils ont essayé de me donner mauvaise réputation. Au début j’ai donc eu du mal à trouver des propriétaires qui acceptaient de me vendre leurs animaux». Cela n’entame pas la motivation d’Urs Fehr qui, avec l’aide de sa compagne, parcourt le pays à la recherche d’éléphants maltraités qu’il pourrait racheter.

«J’ai ouvert le sanctuaire avec cinq pachydermes. Toutes mes économies y sont passées.» Doucement, le parc engrange des bénéfices, qui sont immédiatement investis dans le sauvetage de nouvelles bêtes. Un éléphant coûte en moyenne deux millions de Baht thaïlandais, soit environ 57'000 francs suisses. Aujourd’hui le Green Elephant Sanctuary ParkLien externe compte quinze pensionnaires et emploie 63 personnes.

Une espèce en danger

Urs Fehr s’indigne face à la situation en Thaïlande: «Le gouvernement ne s’investit d’aucune manière pour protéger ou sauver les éléphants». Et d’ajouter: «Les gens qui maltraitent les éléphants ne risquent pratiquement rien. Il existe bien un bureau où annoncer les cas, mais c’est difficile de récolter des preuves.»

Des touristes profitent de l'une des activités du Green Elephant Sanctuary Park: la baignade avec les éléphants. Ils peuvent aussi les observer dans la nature. «Mais nous ne proposons évidemment aucune balade à dos d'éléphant», dit Urs Fehr. màd

L’Argovien aimerait pouvoir collaborer avec des associations de protection des animaux, or ces dernières «ne sont pas très actives» et «surtout, elles sont lâches».

Il est vrai que la population des éléphants d’Asie s’est réduite comme peau de chagrin sur les trois dernières générations. Alors qu’elle comptait plus de 100'000 individus répartis sur l’Asie centrale et du Sud-Est au début du 20è siècle, ils sont aujourd’hui moins de 45'000 et figurent sur la liste rougeLien externe de l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN) en tant qu’espèce en danger.

En Thaïlande, on estime à un peu plus de 3200 le nombre d’éléphants qui vivent à l’état sauvage et à près de 3800 la population captive.

Contenu externe

Des projets à foison

Si la pandémie de coronavirus, avec la crise touristique qu’elle a induite, a nettement ralenti l’activité du sanctuaire d’Urs Fehr, elle a aussi renforcé sa volonté de s’engager en faveur de la cause animale.

Parmi les idées qui lui trottent en tête, comme agrandir le refuge pour y accueillir des éléphants mâles ou la production de café d’éléphant, le projet qui lui tient le plus à cœur est la création d’une fondation. Celle-ci aurait pour but de protéger les éléphants dans le monde entier. D’une part, elle permettrait de lever les fonds nécessaires pour ouvrir une clinique gratuite pour éléphants à Phuket, car la seule qui existe actuellement se trouve à six heures de route. D’autre part, elle financerait des unités de gardes faune en Afrique.

Pour ce faire, le quadragénaire espère pouvoir travailler avec d’anciens soldats américains, «après leur avoir fait passer un test psychologique». Il désire lancer un projet pilote au Kenya et l’étendre par la suite si le succès est au rendez-vous.

Articles mentionnés Votations fédérales du 28 novembre