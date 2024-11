Soignants blessés, dizaines détenus à l’hôpital du nord de Gaza

Keystone-SDA

L'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a réussi samedi à reprendre contact avec le dernier hôpital en service dans le nord de la bande de Gaza. Elle a fait état de trois blessés et de 44 arrestations parmi le personnel de cet établissement.

(Keystone-ATS) L’hôpital Kamal Adwan « est toujours assiégé, mais nous avons réussi à entrer en contact avec le personnel », a déclaré vendredi soir le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. « Trois personnels de santé et un autre employé ont été blessés, 44 ont été arrêtés et quatre ambulances endommagées », a-t-il indiqué.

Vendredi, le ministère de la Santé de Gaza avait accusé les forces israéliennes d’avoir pris d’assaut l’hôpital Kamal Adwan dans le camp de Jabalia, où ils ont lancé une opération majeure au début du mois.

Deux enfants tués

Il avait indiqué que le raid avait causé la mort de deux enfants et a accusé les forces israéliennes d’avoir, durant le raid, arrêté des centaines de membres du personnel, de patients et des personnes déplacées.

L’armée israélienne avait déclaré pour sa part que ses forces opéraient autour de Kamal Adwan, mais n’avait » pas connaissance de tirs réels ni de frappes dans la zone de l’hôpital ».

Au milieu du chaos, l’OMS avait indiqué vendredi après-midi avoir perdu le contact avec le personnel de Kamal Adwan, et M. Tedros avait qualifié la situation sur X de « profondément inquiétante ».

Il avait précisé que l’OMS et les agences partenaires étaient arrivées à l’hôpital mercredi soir et avaient réussi à transférer 23 patients et 26 soignants vers le principal hôpital Al-Shifa du territoire palestinien.

Hôpital débordé, blessures horribles

Selon lui, l’hôpital Kamal Adwan est débordé avec près de 200 patients et un flux constant de cas de traumatismes horribles. A ceci s’ajoutent des centaines de personnes cherchant un abri.

« L’accès aux hôpitaux à travers Gaza devient incroyablement plus difficile et expose notre personnel à des dangers inutiles », a-t-il ajouté.

Dans autre message sur X, le chef de l’OMS avait souligné qu’au total, « environ 600 patients, agents de santé et particuliers sont actuellement hébergés à l’hôpital ».

« Le siège et les attaques contre les agents de santé ont eu lieu quelques heures seulement après la mission dirigée par l’OMS qui a livré des fournitures essentielles pour maintenir l’établissement opérationnel et avoir emmené les patients critiques à l’hôpital Al-Shifa », a-t-il déclaré.

Appel au cessez-le-feu

Le chef de l’OMS a appelé à un cessez-le-feu immédiat et à la protection des hôpitaux, des patients, des professionnels de santé et des humanitaires.

Israël a lancé ce mois-ci une offensive aérienne et terrestre majeure dans le nord de Gaza, affirmant vouloir empêcher les combattants du Hamas de s’y regrouper.

Près de 43’000 morts

Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas à Gaza a annoncé samedi dans ce contexte un nouveau bilan de 42’924 morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre avec Israël il y a plus d’un an.

Au moins 77 personnes ont été tuées ces dernières 48 heures, a-t-il indiqué dans un communiqué, ajoutant que 100’833 personnes avaient été blessées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre.