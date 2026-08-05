Soit Ormuz ouvre «très bientôt», soit l’Iran sera frappé, dit Trump

Keystone-SDA

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Le détroit d'Ormuz va ouvrir "très bientôt ou alors [les Iraniens] seront frappés très fort", a menacé mardi le président américain Donald Trump dans un entretien accordé à Fox News. Il a affirmé que l'Iran voulait passer un accord.

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(Keystone-ATS) «Nous avons de très bonnes discussions», a ajouté le président américain, en déplacement en Californie (ouest). «J’ai le temps», a encore assuré le dirigeant républicain à propos de ce conflit qui dure depuis plus de cinq mois.

Selon le site d’informations Axios, qui cite des «sources régionales», un accord temporaire de 60 jours est en discussion pour organiser le passage dans le détroit entre l’Iran et le sultanat d’Oman.

Cet accord préliminaire, qui pourrait être annoncé dès mercredi, prévoit, selon Axios, que tout transport maritime entrant via le détroit emprunterait une voie nord dans les eaux iraniennes et tout navire sortant suivrait une trajectoire méridionale dans les eaux contrôlées par Oman, le tout sans péage ou droit de passage.

Navire touché

Pendant cette période de soixante jours et dans l’attente d’un accord définitif, la voie médiane du détroit serait déminée, toujours selon Axios, qui prévient que ce compromis n’est pas encore scellé.

«Il y a une chance que nous parvenions aujourd’hui ou demain à un accord visant à rouvrir le détroit et à aller vers une normalisation», a déclaré mardi le ministre américain des finances Scott Bessent dans un entretien à la chaîne télévisée CNBC.

Les tensions dans le détroit, devenu un enjeu de premier plan dans la guerre au Moyen-Orient, restent vives. Mardi, l’agence maritime britannique UKMTO a indiqué qu’un navire y avait été touché par un «projectile inconnu».