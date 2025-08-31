Solaire: les tarifs minimaux menacés en cas d’accord avec l’UE
Les propriétaires d'installations solaires pourraient ne plus bénéficier d'un prix minimal garanti lorsqu'ils réinjectent de l'électricité. Dans le cadre d'un accord sur l'électricité avec l'UE, le Conseil fédéral veut adapter les conditions de l'obligation de reprise.
(Keystone-ATS) Les tarifs minimaux garantis pour les installations de moins de 150kW seraient supprimés, indique l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) dans une lettre au conseiller national Benoît Gaillard (PS/VD), que Keystone-ATS s’est procurée. Le directeur de l’OFEN Benoît Revaz a également confirmé l’information.
Le Matin Dimanche et la Sonntagzeitung affirment dimanche que la suppression de la disposition garantissant un tarif minimum concernerait les propriétaires d’environ 250’000 installations solaires injectant de l’énergie dans le réseau, soit près de 95% de toutes les installations du pays.
La population suisse avait accepté cette garantie légale l’an dernier à près de 69%, dans le cadre de la révision de la loi sur l’électricité.