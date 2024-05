Solaire et éolien: la Suisse toujours à la traîne

Keystone-SDA

2 minutes

(Keystone-ATS) La Suisse se trouve aux derniers rangs européens pour la production d’électricité solaire et éolienne par habitant, selon la Fondation suisse de l’énergie. L’avancée du solaire en Suisse l’an dernier n’’a pas suffi à réduire l’écart avec les autres pays.

En 2023, la Suisse se classe 22e en comparaison européenne, juste devant Malte, la Roumanie, la Tchéquie, la Slovénie, la Slovaquie et la Lettonie, indique La Fondation suisse de l’énergie SES dans un communiqué jeudi. Cette organisation analyse chaque année la production d’électricité solaire et éolienne par habitant en Suisse et dans les 27 Etats membres de l’UE.

Danemark et la Suède : six à sept fois plus

Les pays en tête du classement, le Danemark et la Suède, produisent six à sept fois plus d’électricité solaire et éolienne par habitant que la Suisse. Si l’on compare la Suisse avec les huit pays qui l’entourent, elle se retrouve à l’avant-dernière place.

Seuls 9% de la consommation d’électricité domestique sont produits par les panneaux solaires et les éoliennes dans notre pays. Au Danemark, ce chiffre est supérieur à 70%.

L’éolien stagne

C’est surtout le développement de l’énergie éolienne qui est stagnant en grande partie en Suisse. Mais même en ce qui concerne l’énergie solaire, la Suisse est nettement dépassée par des pays situés plus au nord et dont l’ensoleillement est moindre.

Dans ce domaine, les Pays-Bas sont désormais en tête. Ils produisent plus de deux fois plus d’énergie solaire par habitant que la Suisse. L’Allemagne dépasse également la Suisse en termes de production d’électricité solaire.

Le 9 juin, la population suisse votera sur la loi sur l’électricité qui propose des objectifs contraignants et des conditions cadres favorables aux investissements pour faire avancer le développement des énergies renouvelables. La SES plaide en faveur du oui.

Pour elle, cette loi améliore les conditions-cadres pour les installations d’énergie renouvelable en assurant mieux les investissements financiers et en définissant les zones où les grandes installations solaires et éoliennes peuvent plus facilement être construites.