Solange Peters nommée à la tête du Département d’oncologie du CHUV

Le Conseil d’Etat vaudois a nommé la professeure Solange Peters à la tête du Département d’oncologie (DO) du CHUV. Médecin et professeure ordinaire à l’Université de Lausanne (Unil), elle dirigeait déjà depuis 2015 le Service d’oncologie médicale et était responsable de la consultation spécialisée des tumeurs thoraciques.

(Keystone-ATS) Figure de référence internationale, Solange Peters a profondément marqué la recherche et la pratique clinique en oncologie. Ses travaux pionniers, résumés en plus de 450 publications, ont ouvert de nouvelles perspectives thérapeutiques et contribué à transformer la prise en charge des cancers du poumon et des tumeurs pleurales, relève le CHUV mercredi dans un communiqué.

Sa contribution scientifique et clinique a été couronnée par la plus haute distinction internationale en recherche sur le cancer pulmonaire, reçue en septembre 2025 lors de la World Conference on Lung Cancer à Barcelone.

Très impliquée dans les sociétés savantes mondiales, la Lausannoise a présidé l’European Society for Medical Oncology (ESMO) et siégé au conseil d’administration de l’International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC). Elle est également la fondatrice du comité Women for Oncology, qui milite activement pour une meilleure représentation des femmes en cancérologie.

Actuellement, la professeure préside Oncosuisse (en charge du Plan cancer national) et est vice-présidente de la Ligue suisse contre le cancer. Clinicienne, chercheuse et pédagogue, elle forme de nombreux oncologues et porte une vision claire: renforcer les synergies entre la recherche fondamentale, translationnelle et clinique afin d’accélérer les bénéfices tangibles des avancées scientifiques pour les patients.