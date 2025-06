Cinq lieux insolites pour installer des panneaux solaires en Suisse

Des panneaux solaires sur le barrage de Muttsee dans les Alpes glaronnaises, 19 août 2021. Keystone / Gian Ehrenzeller

L’énergie solaire est essentielle pour parvenir à une société zéro émission, mais elle nécessite un espace suffisant pour l’installation de panneaux photovoltaïques. Des voies ferrées aux lacs, voici les idées suisses les plus surprenantes et prometteuses en matière de surfaces de production.

Luigi Jorio

Luigi Jorio

Je couvre le changement climatique et l'énergie par le biais de reportages, d'articles, d'interviews et d'enquêtes approfondies. Je m'intéresse aux conséquences du réchauffement climatique sur la vie quotidienne et aux solutions pour une planète sans émissions. Passionné de voyages et de découvertes, j'ai étudié la biologie et d'autres sciences naturelles. Je suis journaliste pour SWI swissinfo.ch depuis plus de 20 ans.

Español es Cinco lugares insólitos para instalar paneles solares en Suiza lire plus Cinco lugares insólitos para instalar paneles solares en Suiza

La Suisse veut augmenter considérablement la production d’énergie solaire. D’ici 2050, le photovoltaïque et les autres sources renouvelables devront couvrir 60% de ses besoins en électricité.

En 2024, le pays alpin a produit 7,5% de son électricité à partir du soleil, selon l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). Cette part est supérieure à la moyenne mondiale, mais inférieure à celle de pays européens comme l’Allemagne, l’Italie ou l’Autriche.

Pour atteindre son objectif, la Suisse doit quadrupler la capacité actuelle de ses installations solaires, selon un rapportLien externe récent d’un consortium de recherche universitaire.

Les toits et les façades des bâtiments sont les surfaces de production les plus appropriées. S’ils étaient pleinement exploités, ils pourraient produire dix fois plus d’électricité qu’aujourd’hui.

D’autres projets prévoient également d’installer des panneaux photovoltaïques sur des zones moins courantes, suscitant parfois l’intérêt à l’étranger et la controverse dans le pays.

Voici une sélection des idées suisses les plus singulières et prometteuses.

1. Le long des voies ferrées

La société suisse Bankset Energy a conçu des panneaux solaires à placer sur les traverses de chemin de fer. Bankset Energy

Pourquoi ne pas exploiter l’espace inutilisé entre les rails des 5320 km du réseau ferroviaire suisse? Joseph Scuderi, fondateur de la start-up Sun-Ways, s’est posé cette question il y a quelques années. L’idée s’est concrétisée en avril 2025, avec l’inauguration d’une centrale solaire amovible le long d’un tronçon de voie ferrée à Buttes, en Suisse romande. Il s’agit de la première structure de ce type au monde.

Les panneaux solaires sont placés entre les rails et peuvent être facilement retirés en cas d’entretien de la voie ferrée. Le projet pilote de trois ans permettra d’évaluer si et comment la production d’énergie solaire interfère avec la circulation des trains, et vice versa.

Sun-Ways estime que des panneaux solaires pourraient être installés sur la moitié des lignes ferroviaires du monde. En Suisse, ils pourraient couvrir 2% de la consommation nationale d’électricité.

L’innovation suisse suscite l’intérêt d’entreprises et de compagnies ferroviaires en Corée du Sud, au Japon et dans d’autres pays. Voici comment cela fonctionne:

Sun-Ways n’est pas la seule à vouloir intégrer l’énergie solaire dans l’infrastructure ferroviaire. Bankset EnergyLien externe, basée à Genève, a conçu des panneaux destinés à être placés directement et en permanence sur les traverses.

L’entreprise a développé des prototypes en collaboration avec les sociétés nationales de chemins de fer en France et en Allemagne et la Schweizerische Südostbahn en Suisse. Elle a effectué les premiers essais il y a une dizaine d’années sur une ligne dans le canton de Schwyz.

La technologie est actuellement en phase de «proof of concept», explique Marc Isoti, directeur de Bankset Energy, à swissinfo.ch. «C’est maintenant aux politiciens et aux compagnies ferroviaires de décider si et comment ces systèmes de production d’énergie solaire doivent être mis en place».

2. Au sommet des montagnes

Image de synthèse du futur parc solaire SedrunSolar dans les Grisons. Energia Alpina

La Suisse veut construire de grandes centrales solaires dans les Alpes. Les parcs photovoltaïques de montagne ont l’avantage de produire de l’énergie même en hiver, lorsque la demande est élevée et que le brouillard recouvre de nombreux panneaux en plaine.

De telles installations existent déjà dans certaines régions de Chine et, à plus petite échelle, dans les montagnes de France et d’Autriche.

En Suisse, une trentaine de grands parcs solaires alpins sont prévus dans le cadre de «Solar Express», le programme gouvernemental de promotion de l’énergie solaire.

Le projet le plus avancé se trouve près du village de Sedrun, dans les Grisons, à 2200 mètres d’altitude. Environ 300’000 mètres carrés de panneaux solaires devraient produire de l’électricité pour 6 500 ménages.

D’autres projets sont prévus sur des pâturages abandonnés en Valais, ou sur des infrastructures existantes telles que les barrages hydroélectriques. L’installation solaire du barrage de Muttsee, dans le canton de Glaris, à 2500 mètres d’altitude, est la plus haute d’Europe.

Mais les parcs solaires de montagne suscitent la controverse. Les organisations environnementales craignent qu’ils ne défigurent le paysage et n’aient un impact négatif sur la biodiversité. Les coûts élevés soulèvent également des questions.

Une étude récente de l’École polytechnique fédérale de Lausanne conclut que le développement des énergies renouvelables peut coexister avec la nature. Toutefois, il faudrait privilégier les petits parcs solaires situés à proximité de zones déjà utilisées pour les sports d’hiver et impliquer la population dans la planification.

>> Lire: Énergies renouvelables dans les Alpes: la protection climatique en phase avec la nature?

3. Le long des autoroutes

Image de synthèse de ce que pourraient être les auvents de panneaux solaires au-dessus des autoroutes en Suisse. Solar Autobahn

Comme les chemins de fer, les autoroutes présentent aussi des espaces inutilisés. Par exemple, les murs antibruit qui protègent les zones résidentielles de la pollution sonore. Ces espaces devraient être exploités «le plus rapidement possible», affirment les autorités fédérales, qui parlent d’un grand potentiel pour la production d’énergie photovoltaïqueLien externe.

Il existe déjà une douzaine d’installations de ce type en Suisse, qui sont également présentes dans quelques autres pays. Parmi les expériences, citons celles menées en Italie, le long de l’autoroute A1 Milan-Naples, et en Allemagne, où des scientifiques testent un nouveau type de barrière avec photovoltaïque intégré.

D’autres proposent de placer des modules solaires sur des auvents métalliques au-dessus des autoroutes. Des études de faisabilité sont en cours à Bulle dans le canton de Fribourg et à Fricktal en Argovie. Certains projets similaires sont également menés ailleurs en Europe et aux États-Unis.

Selon une récente étude chinoiseLien externe, les panneaux solaires installés sur les auvents des autoroutes pourraient produire quatre fois plus d’électricité que les États-Unis d’ici 2023. Ils amélioreraient également la sécurité routière en réduisant les accidents liés à la pluie.

>> Le directeur de la start-up suisse Energypier a expliqué son idée de couvrir un tronçon d’autoroute de panneaux solaires dans cet article:

Cependant, l’installation de panneaux solaires le long des autoroutes est extrêmement complexe et soumise à des règles de sécurité strictes. Les modules installés sur les murs antibruit, s’ils sont mal orientés, risquent de réverbérer la pollution sonore au lieu de l’absorber. Leur coût est également nettement plus élevé que celui de structures similaires au sol.

4. Sur les terres agricoles

Panneaux solaires au-dessus des cultures de framboises et de fraises à Walperswil, dans le canton de Berne, le 2 mai 2023. Keystone / Anthony Anex

Les fermes dont les toits sont couverts de panneaux solaires ne sont pas une nouveauté. Mais il existe des surfaces encore plus grandes pour produire de l’électricité: les terres agricoles. L’agri-photovoltaïque est un système qui associe culture agricole et production d’énergie solaire.

Ces technologies se développent dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis et en Chine. La plus grande installation agro-photovoltaïque d’Europe se trouve aux Pays-Bas (24’000 panneaux au-dessus d’une culture de framboises).

En Suisse, il est interdit d’installer des panneaux solaires sur les grandes cultures. Toutefois, une loi de 2022 autorise l’installation d’infrastructures agro-photovoltaïques sur les cultures qui ont besoin d’être protégées du soleil et de la grêle, comme les framboises ou les tomates.

Certaines entreprises helvétiques font figure de pionnières dans le monde entier. Insolight a développé des modules solaires translucides qui régulent la lumière et la chaleur sur les cultures et dans les serres, optimisant ainsi la croissance des plantes. Certaines installations sont déjà en service en Suisse, en Italie, en France et aux Pays-BasLien externe.

La technologie de Voltiris permet aussi de transformer les serres en installations solaires. Des filtres spéciaux laissent passer la partie du spectre lumineux utile aux plantes et réfléchissent le reste vers les panneaux solaires.

Si 1% de la surface agricole nationale était équipé de tels systèmes, on assurerait 10% de la consommation d’électricité du pays en 2050, selon les estimations de Mareike Jäger, coordinatrice d’une étude sur le photovoltaïque dans l’agriculture helvétiqueLien externe à la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW).

Une autre recherche suisse récenteLien externe souligne la nécessité d’expérimenter sur de plus grandes surfaces. La production photovoltaïque ne doit toutefois pas mettre en péril le potentiel des surfaces agricoles destinées à la production alimentaire, déjà rares et limitées, prévient l’Union suisse des paysans.

5. Sur les lacs

Centrale solaire flottante sur le lac des Toules dans les Alpes valaisannes, 8 octobre 2019. Keystone / Valentin Flauraud

Le petit lac des Toules, sur le territoire de Bourg-St-Pierre dans les Alpes valaisannes, s’est retrouvé sous les feux de la rampe internationale. La première centrale solaire flottante de haute altitude au monde a été mise en service en 2019 sur la retenue d’eau située à 1810 mètres d’altitude.

Les 1400 panneaux solaires sont résistants à la glace et à la neige. Bien qu’au cours des trois premières années, lacentrale ait produit moins d’électricité que prévuLien externe, elle sera agrandie d’ici à 2030. Pour l’instant, il s’agit de la seule centrale solaire de ce type dans les Alpes.

Plus d’une centaine d’installations flottantes sont en service dans le monde. Selon un rapport récentLien externe, le secteur se développe surtout en Chine, en Inde et en Indonésie.

Les panneaux peuvent être placés sur tous les cours d’eau, des réservoirs industriels (mines désaffectées) à la mer. Ils ont l’avantage de ne pas prendre de terres à l’agriculture ou à la construction.

En Suisse, le potentiel le plus important se trouve dans les bassins d’accumulation de plaine, selon le gouvernement. Toutefois, leur exploitation peut s’avérer difficile en raison de l’utilisation des lacs pour la navigation, les loisirs et d’autres usages.

Texte relu et vérifié par Veronica De Vore, traduit de l’italien par Lucie Donzé/ptur

