Un projet suisse pour les rues de Dakar

Partager

Un projet de compensation carbone financé par la Suisse veut rendre les emblématiques bus urbains de Dakar plus silencieux et moins polluants. Après six ans d’attente et plusieurs retards, le premier véhicule solaire électrique vient d’achever un essai sur route.

3 minutes

Impossible de passer à côté des «Cars rapides» de Dakar. Ces minibus aux couleurs vives, propulsés par des moteurs diesel fumants, sillonnent depuis des décennies les rues de la capitale sénégalaise. Ils transportent chaque jour des millions de passagers tout en rejetant d’importantes quantités de gaz d’échappement.

Le projet EcoCar Solaire, imaginé par l’entrepreneur Mandu Dos Santos Pinto, entend remplacer les moteurs diesel de ces minibus par des batteries interchangeables rechargées à l’aide de panneaux solaires. L’objectif est ambitieux: convertir 1680 véhicules, soit environ 20% du parc, et compenser au passage 300’000 tonnes de CO 2 émises en Suisse.

Le projet s’inscrit dans le cadre d’un accord climatique bilatéral signé par la Suisse et le Sénégal en 2021. Conformément à l’article 6.2 de l’Accord de Paris, il permet à la Suisse de compenser une partie de ses émissions nationales en finançant des projets écologiques à l’étranger. La Suisse fait figure de pionnière dans l’utilisation de cette approche pour atteindre ses objectifs climatiques.

Pour Mandu Dos Santos Pinto, l’obtention d’une reconnaissance officielle des autorités suisses dans le cadre de cet accord est essentielle. Sans celle-ci, explique-t-il, il serait presque impossible d’obtenir les investissements nécessaires pour financer la transformation des véhicules et former les mécaniciens sénégalais chargés de convertir le reste de la flotte.

Mais cette approbation s’est révélée difficile à obtenir. Les programmes suisses de compensation carbone sont de plus en plus scrutés. Leurs détracteurs dénoncent à la fois le manque de transparence du processus d’approbation et s’interrogent sur la réalité des réductions d’émissions revendiquées par certains projets financés par la Suisse. En conséquence, l’Office fédéral de l’environnement a durci ses procédures. EcoCar Solaire a ainsi été pris dans ce ralentissement administratif et attend depuis six ans le feu vert des autorités.

Le premier minibus EcoCar Solaire a passé avec succès ses essais en Suisse en août 2025. Il est désormais en cours de préparation pour son retour à Dakar. Reste à savoir si, et à quel moment, le projet pourra passer d’un seul véhicule converti à son objectif de 1680 minibus.

Participez au débat:

Contenu externe

Texte original en anglais relu et vérifié par Veronica De Vore, version française adaptée et vérifiée par Dorian Burkhalter