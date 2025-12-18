Sommet UE: von der Leyen exige une solution financière pour Kiev

Keystone-SDA

Les dirigeants de l'Union européenne ne quitteront pas le sommet organisé jeudi à Bruxelles sans accord pour financer l'Ukraine, a déclaré à la presse la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

1 minute

(Keystone-ATS) «Nous devons trouver une solution aujourd’hui», a affirmé la dirigeante de l’exécutif européen. Elle a toutefois dit «soutenir totalement les demandes belges que les risques associés au prêt de réparations (un montage qui impliquerait de mobiliser les avoirs russes gelés pour financer un prêt à Kiev, ndlr) soient partagés par nous tous».