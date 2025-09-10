La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Son espace aérien violé, l’aviation polonaise fait feu

Keystone-SDA

L'armée polonaise a dénoncé mercredi un "acte d'agression" avec plus de dix objets volants repérés par les radars au cours d'une attaque russe contre l'ouest de l'Ukraine.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) «A la suite de l’attaque d’aujourd’hui par la Fédération de Russie sur le territoire ukrainien, une violation sans précédent de l’espace aérien polonais par des objets de type drone a eu lieu. C’est un acte d’agression qui a créé une menace réelle pour la sécurité de nos citoyens», a souligné le commandement opérationnel de l’armée polonaise dans un message sur X.

Le ministre de la Défense polonais Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a annoncé mercredi que l’aviation avait tiré contre des «objets hostiles» après des «violations» de son espace aérien au cours d’une attaque russe contre l’Ukraine, une première pour un membre de l’Otan depuis le début du conflit.

«Les avions ont utilisé leurs armes contre les objets hostiles. Nous sommes en contact permanent avec le commandement de l’Otan», indiqué le ministre dans un message sur X.

Le principal aéroport de Varsovie, Chopin, a été fermé, selon le site de l’Administration fédérale de l’aviation américaine (FAA) en raison d'»une activité militaire imprévue liée à la sécurité de l’État».

En août, Varsovie avait adressé à Moscou une note de protestation après la chute et l’explosion d’un drone dans l’est du pays, qualifiant cet incident de «provocation délibérée».

Le président polonais Karol Nawrocki avait estimé mardi que Vladimir Poutine était prêt à envahir d’autres pays après l’Ukraine, lors d’une visite en Finlande.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Melanie Eichenberger

Sur quels sujets liés aux Suisses de l’étranger devrions-nous nous pencher? Quels sont les contenus que vous aimez le plus lire?

Ecrivez-nous.

Participez à la discussion
2 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
16 J'aime
20 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
66 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision