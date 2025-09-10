Son espace aérien violé, l’aviation polonaise fait feu

Keystone-SDA

L'armée polonaise a dénoncé mercredi un "acte d'agression" avec plus de dix objets volants repérés par les radars au cours d'une attaque russe contre l'ouest de l'Ukraine.

(Keystone-ATS) «A la suite de l’attaque d’aujourd’hui par la Fédération de Russie sur le territoire ukrainien, une violation sans précédent de l’espace aérien polonais par des objets de type drone a eu lieu. C’est un acte d’agression qui a créé une menace réelle pour la sécurité de nos citoyens», a souligné le commandement opérationnel de l’armée polonaise dans un message sur X.

Le ministre de la Défense polonais Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a annoncé mercredi que l’aviation avait tiré contre des «objets hostiles» après des «violations» de son espace aérien au cours d’une attaque russe contre l’Ukraine, une première pour un membre de l’Otan depuis le début du conflit.

«Les avions ont utilisé leurs armes contre les objets hostiles. Nous sommes en contact permanent avec le commandement de l’Otan», indiqué le ministre dans un message sur X.

Le principal aéroport de Varsovie, Chopin, a été fermé, selon le site de l’Administration fédérale de l’aviation américaine (FAA) en raison d'»une activité militaire imprévue liée à la sécurité de l’État».

En août, Varsovie avait adressé à Moscou une note de protestation après la chute et l’explosion d’un drone dans l’est du pays, qualifiant cet incident de «provocation délibérée».

Le président polonais Karol Nawrocki avait estimé mardi que Vladimir Poutine était prêt à envahir d’autres pays après l’Ukraine, lors d’une visite en Finlande.