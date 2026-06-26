Sony arrête la vente de son chien robot «aibo» au Japon

Keystone-SDA

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Sony a annoncé jeudi arrêter la commercialisation de son chien robot "aibo" au Japon, huit ans après le lancement de son dernier modèle, qui avait connu un franc succès.

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(Keystone-ATS) Ce petit chien s’est démarqué par sa capacité à développer une personnalité, réaliser des tours ou encore imiter son propriétaire.

Le modèle ERS-1000 d’aibo, long de 30 centimètres, aux yeux expressifs, oreilles pendantes, et équipé d’une caméra à la place de la truffe, a séduit dès son lancement en 2018, avec 20’000 exemplaires vendus dans les six premiers mois.

Un retour réussi pour le robot, dont le premier modèle était sorti en 1999. De nombreuses versions ont vu le jour au fil des années, totalisant 150’000 chiens vendus.

Mais Sony débranche désormais aibo, indiquant dans un communiqué que les ventes au Japon du modèle ERS-1000 cesseraient une fois les stocks épuisés.

En revanche, les services comme l’assistance technique ou l’accès aux pièces de rechange seront maintenus.

Sollicitée, l’entreprise n’a pas répondu pour l’heure aux questions de l’AFP concernant une éventuelle nouvelle génération d’aibo ou sa commercialisation aux Etats-Unis, où le robot est vendu plus de 3.000 dollars.

Les fans japonais ont réagi avec émotion à la nouvelle.

«Je suis sous le choc depuis que j’ai vu l’annonce», écrit sur X un utilisateur nommé Yachi. «En attendant davantage d’informations, je dois faire attention à ne pas perturber mon quotidien en y réfléchissant trop.»

Un autre internaute appelé Daiyamondo préfère faire une suggestion à Sony: «la prochaine fois que vous en développez un, vous pourriez le faire moitié plus petit et en forme de chat ?».