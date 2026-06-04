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Sortie de route aux Rangiers: un blessé grave

Keystone-SDA

Un automobiliste est sorti de la route après avoir perdu la maîtrise de son véhicule à Asuel, entre la Malcôte et les Rangiers, jeudi après-midi. Grièvement blessé dans l'accident, il a été héliporté à l'hôpital universitaire de Bâle.

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(Keystone-ATS) Peu après 15h30, le véhicule est sorti de la route dans un virage à gauche pour une raison que l’enquête devra déterminer. Il a heurté un talus et s’est retourné suite au choc. Il a terminé sa course sur le toit quelques mètres plus loin, a indiqué la police cantonale jurassienne dans un communiqué. Le trafic a dû être fermé durant près de trois heures pour les opérations de secours et le constat.

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