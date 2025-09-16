Soutien au sport à Val-de-Ruz: l’initiative communale sera retirée

Keystone-SDA

Le Conseil général de Val-de-Ruz (NE) a accepté lundi soir de verser une subvention annuelle de 80 francs pour chaque membre de 4 à 20 ans des sociétés locales de la commune et de proposer une réduction de 50% pour la location des infrastructures pour les jeunes. Les auteurs de l'initiative ont décidé de retirer leur texte.

(Keystone-ATS) Le compromis, trouvé lors de la séance du législatif, est issu d’un contre-projet du Conseil communal, qui a été modifié pour satisfaire les auteurs de l’initiative. Le Conseil communal proposait des subventions de 100 francs par an et par junior.

La première proposition «ne prenait pas en compte les coûts d’infrastructures», a déclaré à RTN Pierre-Emmanuel Buss, membre du comité d’initiative. Le compromis trouvé prévoit une réduction de 50% sur les locations de terrains et de salles pour les jeunes et une subvention réduite en contrepartie à 80 francs.

L’initiative populaire communale, déposée à l’automne 2024, demandait l’introduction de la gratuité des infrastructures communales (salles et terrains) pour les juniors/jeunes des associations locales (4 à 20 ans révolus) «afin de soutenir la formation de la relève dans la commune de Val-de-Ruz».