Soutien du canton de Berne aux offres bus saisonnières

Keystone-SDA

Le canton de Berne devrait pouvoir cofinancer des lignes de bus touristiques. Le Grand Conseil a adopté jeudi sans opposition une motion interparti visant à intégrer les bus de randonnée dans l'offre de base des transports publics.

(Keystone-ATS) Cette motion charge le gouvernement de créer les bases légales permettant d’intégrer à l’offre de base du canton les lignes de bus desservant des sites touristiques et de loisirs d’importance régionale, en particulier des régions de montagne.

Ces lignes de bus saisonnières doivent contribuer à réduire le trafic motorisé individuel de loisirs qui ne cesse de s’intensifier depuis des années, ont souligné les motionnaires. Cette évolution accentue la problématique du stationnement sauvage et affecte fortement les routes d’accès parfois étroites.

Le Conseil-exécutif a souligné que les coûts supplémentaires seraient entièrement à la charge du canton, car la Confédération ne verse pas d’indemnités pour ces offres. Le montant de ces coûts supplémentaires dépendra du nombre de lignes cofinancées et du degré d’autofinancement par les utilisateurs.

C’est en vain que le conseiller d’Etat UDC Christoph Neuhaus a plaidé pour la transformation de la motion sous forme moins contraignante du postulat. Dans le canton de Berne, il existe une trentaine d’offres de bus saisonnières.