Soutien unanime à la fondation du Jura bernois Mémoires d’Ici

Keystone-SDA

Le Grand Conseil bernois a accepté mercredi à l'unanimité la demande de renouvellement de la subvention annuelle de la fondation Mémoires d'Ici à Saint-Imier avec une augmentation de 33'415 francs par année. Cette institution recevra un montant de 2,28 millions de francs pour la période 2026-2029.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) «Cette institution permet de renforcer l’identité culturelle du Jura bernois», a souligné la conseillère d’Etat Christine Häsler. Pour la directrice de l’instruction publique et de la culture, Mémoires d’Ici illustre les effets positifs de la culture et de la mémoire sur le présent.

Le crédit a été accepté par 138 voix sans opposition ni abstention. Le Conseil du Jura bernois (CJB) prendra en charge cette subvention par le biais de son enveloppe culturelle.

Mémoires d’Ici est une des institutions phares du Jura bernois. En tant que centre de recherche et de documentation, cette fondation créée en 2000 participe à la préservation et à la mise en valeur de l’identité de la région Grand Chasseral.

Cette institution est à un moment charnière de son développement avec l’ouverture en mars d’un nouvel espace de stockage relié à ses locaux actuels. Il s’agit d’une étape importante pour garantir la pérennité de l’institution, a souligné le Conseil-exécutif.

Dans les années à venir, la fondation sera confrontée à deux enjeux pour la pérennité de ses activités: l’entretien à long terme de son infrastructure informatique et l’augmentation régulière de ses collections engendrant des coûts supplémentaires.

