Sadhguru Jaggi Vasudev avec une montre Victorinox Swiss Army Cavalry au Forum économique mondial (WEF) de Davos en 2007. (Keystone / Virginia Mayo)

Les fidèles fortunés veillent souvent à ce que leurs chefs spirituels possèdent le meilleur, y compris des montres suisses. Voici les modèles que cinq célèbres gourous indiens portaient au poignet.

Les mystiques indiens étaient autrefois célèbres pour leurs maigres possessions matérielles. Leurs robes orange, leurs nattes en peau de daim et leurs bols de mendicité étaient souvent les seules choses qu'ils avaient. Ils rejoignaient différents lieux de pèlerinage à pied, s'arrêtant pour se reposer et donnant des discours sur des questions spirituelles en chemin.

Aujourd'hui, leurs adeptes sont répartis dans le monde entier grâce à l'influence des pionniers qui se sont installés en Occident à partir de la fin du XIXe siècle, ainsi qu'à une diaspora indienne qui grandit. Leur emploi du temps a souvent de quoi rivaliser avec celui d'un chef d'État ou du directeur d’une multinationale. Une bonne montre peut les aider à parcourir les fuseaux horaires, tout en gardant le cap.

Osho (1931 à 1990)

Osho, ou Bhagwan Shree Rajneesh, s’était lui-même qualifié de «gourou de l’homme riche». Le gourou spirituel indien s'est fait connaître à Mumbai à partir de 1970 avant de déménager à Pune, une ville indienne des environs, où ses disciples lui avaient aménagé une retraite. Il a acquis une certaine notoriété en prêchant contre l'orthodoxie religieuse quand il s'agit de richesse et de sexe. C’est lors de son installation aux Etats-Unis qu’il a commencé à faire grimper les enjeux de l'extravagance. À un moment donné, il a prétendu que ses disciples lui avaient offert plus de 90 Rolls Royce.

Sadhguru avec au poignet une montre Cartier Pasha Seatimer. (Courtesy Youtube)

Les montres faisaient aussi partie des attentions qu’il recevait. En Inde, il portait encore des garde-temps suisses relativement modestes comme une Omega Seamaster Memomatic et une Rado DiaStar. Toutefois, lorsqu’il a déménagé dans la communauté de Rajneeshpuram en Oregon, il s’est mis à porter des montres plus luxueuses. En 2015, Osho exhibait une Rolex Oyster Perpetual, achetée aux enchères pour 40'000 francs. Le cadran et le boîtier étaient sertis de diamants et de rubis, alors que le bracelet à lui seul avait environ 31 carats de diamants.

Sadhguru Jaggi Vasudev (1957)

Le fondateur de la Fondation Isha Lien externesupervise plus de 200 centres à travers le monde, qui proposent des cours de «gestion intérieure» (méditation). Sadhguru Jaggi Vasudev parcourt le monde pour donner des conférences et est un intervenant régulierLien externe du Forum économique mondial (WEF). Il est aussi fan des motos et de textiles indiens multicolores. Son style flamboyant contribue à sa notoriété.

En ce qui concerne les montres, Sadhguru Jaggi Vasudev les aime sportives. Au Forum économique mondial, il portait une montre vintage Victorinox Swiss Army Cavalry. Ce n'est pas un garde-temps cher, car on peut se procurer un modèle d'occasion en quartz pour seulement 40 francs sur eBay.

Yogananda portant une montre Hamilton. (Self-Realization Fellowship SRF)

De temps à autre, il porte cependant une montre plus chère: une Cartier Pacha Seatimer de fabrication suisse. Le modèle a été lancé en 2006 et était vendu à l'époque pour environ 4'500 francs.

Paramhansa Yogananda (1893-1952)

Yogananda est largement reconnu pour avoir répandu l'intérêt pour la méditation dans le monde entier. Il a quitté l'Inde pour les États-Unis en 1920 et y a fondé le «Self-Realization FellowshipLien externe» afin de diffuser la méditation et les enseignements du yoga. Son livre «Autobiographie d'un yogi» s'est vendu à des millions d'exemplaires et a même été distribué au service funèbreLien externe en l’honneur du fondateur d'Apple Steve Jobs, sur son instruction.

Yogananda possède une montre Hamilton, qui était une marque américaine mais qui appartient désormais au groupe horloger helvétique Swatch Group.

Satya Sai Baba (1926-2011)

Sai Baba a fait apparaître une montre Rolex pour un adepte. (Saibaba.ws)

A l’âge de 14 ans, il s’est autoproclamé réincarnation d'un mystique célèbre. Arborant une chevelure afro, il a attiré d'importants dons de la part de ses fidèles qui ont été attribués à des projets caritatifs tels que la construction d’écoles ou d’hôpitaux en Inde. L'un de ses riches donateurs était Isaac Tigrett Burton, cofondateur du Hard Rock Café. En 1991, ce dernier a donné trois milliards de roupies irlandaises (43 millions de francs suisses) provenant de la vente de sa participation dans la chaîne Hard Rock Café à Sai Baba pour la construction d'un hôpital.

Sai Baba ne portait pas de montres, mais ses disciples prétendaient qu'il avait fait apparaître des montres RolexLien externe, tout comme d’autres objets tels que des cendres, des colliers et divers bijoux. Ses détracteurs ont affirmé que ces apparitions étaient en réalité un tour de passe-passe commun utilisé par les magiciens.

Le Dalai Lama avec sa Patek Phillipe de poche. (Senator Patrick Leahy via Facebook)

Le 14e Dalai Lama (1935)

Tenzin Gyatso, le chef spirituel tibétain exilé, vit en Inde depuis 60 ans. Parmi les objets qu'il a apportés avec lui du Tibet se trouve une montre de poche Patek PhilippeLien externe de référence 658 qui lui a été offerte par le président américain Franklin Delano Roosevelt en 1943. Il s'agit de l'une des montres les plus compliquées produites à l'époque avec un chronographe, un calendrier lunaire et une répétition minutes. Une montre de poche similaire a été vendue aux enchères chez ChristieLien externe’s à Genève en 2011 pour 243'000 francs.

Sa Sainteté porte également des montres RolexLien externe. Cependant, elles sont difficiles à identifier car il les porte avec le cadran face à lui. Il préfère également les bracelets de montres Spiedel Twist-O-Flex à ceux d'origine, ce qui rend encore plus difficile l'identification des montres.





(Traduction de l'anglais: Katy Romy)

Neuer Inhalt Horizontal Line