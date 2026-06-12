Sport d’élite vaudois: l’Etat met à disposition 4,2 millions

Keystone-SDA

Dans le cadre de sa nouvelle politique sportive adoptée en juin 2025, le Conseil d'Etat vaudois débloque 4,2 millions de francs pour le sport d'élite, disponibles dès cette année. L'enveloppe se décline en trois mesures: le soutien aux clubs d'élite, un dispositif renforcé pour la relève et l'encadrement ainsi qu'une aide ciblée à des athlètes du canton.

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(Keystone-ATS) Il y a tout juste une année, le Grand Conseil adoptait la nouvelle politique cantonale en matière de sport, soit le contre-projet du Conseil d’Etat à l’initiative «Pour une politique sportive vaudoise ambitieuse» (ainsi retirée et non soumise au peuple). Il comprend 36 mesures pour soutenir le sport à tous les niveaux (populaire, scolaire, élite, international). Cela représente environ 36 millions de francs supplémentaires par an au budget de l’Etat.

A cela s’ajoutent deux crédits-cadres d’un montant total de 150 millions de francs pour subventionner la construction et la rénovation d’infrastructures sportives «d’importance régionale» pour la période 2025-2030. Un amendement supplémentaire avait aussi été accepté, visant à soutenir l’organisation en terre vaudoise de manifestations de grande envergure via deux autres crédits-cadres de 80 millions de francs au total sur la période 2026-2033.

Trente-sept clubs d’élite concernés

Vendredi, le gouvernement a détaillé le volet «sport d’élite». «Je suis ravie de pouvoir annoncer la mise à disposition rapide des premiers soutiens financiers à destination des acteurs du sport d’élite et de la relève vaudois pour un montant de 4,2 millions de francs», déclare Christelle Luisier, cheffe du Département des finances, du territoire et du sport (DFTS), citée dans un communiqué.

C’est le Service de l’éducation physique et du sport (SEPS) qui mettra en oeuvre ces mesures de soutien. Dès cet été, 37 clubs vaudois de l’élite (clubs évoluant dans les plus hautes ligues de Suisse) pourront bénéficier d’un soutien financier à hauteur de 1,5 million de francs au total.

«Ces soutiens dépendront, entre autres, de la capacité des clubs à intégrer des athlètes ayant réalisé leur formation sportive dans le canton et à professionnaliser leur encadrement administratif», écrit le Canton.

Relève et encadrement

Dans le cadre de sa politique de soutien à la relève sportive, l’Etat de Vaud entend renforcer les structures de formation et favoriser la professionnalisation de l’encadrement sportif par deux actions fortes: le soutien aux centres régionaux de performance (CRP) et le renforcement de la professionnalisation des entraîneurs et entraîneuses. En 2026, une enveloppe de 1,4 million est prévue dans le cadre de cette action.

L’Etat accroît également son soutien à l’accompagnement des athlètes d’élite du canton via un mandat supplémentaire octroyé à l’association Vaud Générations Champions, acteur clé du soutien des athlètes vaudois. Elle contribue à développer des synergies avec la relève et les écoles vaudoises, à accroître la visibilité des sportives et sportifs et à les accompagner dans leur parcours professionnel. L’aide à cette entité se monte 650’000 francs.

Enfin, le Canton apporte une contribution financière de 350’000 francs à la Fondation d’aide aux sportifs vaudois (FASV). Il accorde aussi un soutien de 275’000 francs à la fondation Centre Sport-Etudes Lausanne (CSEL).