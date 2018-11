Galeries de photos sur des vielles motos qui font du cross

Ce contenu a été publié le 15 novembre 2018 15:33 15. novembre 2018 - 15:33

L'«Oldtimer Motocross Club Switzerland» (OMC) combine l’amour des motos anciennes avec la passion du motocross. Pour les vingt ans de la fondation du club, le photographe zurichois Lukas Maeder met en scène ces machines anciennes et ceux qui les aiment.

Vieilles machines, moteurs pétaradants, sauts et virages serrés: le monde du motocross classique réunit des gens qui se passionnent pour des motos datant des débuts de l’histoire du motocross. En Suisse, il s’est formé une communauté certes petite, mais passionnée. Les fans se réunissent pour des compétitions en Suisse, mais aussi dans toute l’Europe.

Poussière, saleté et la magie de l’exubérance

Un championnat d'une dizaine de courses est organisé chaque année en Suisse. Il existe différentes catégories en fonction de l’âge des motos; par exemple celle des «Pre 1968» qui réunit les machines fabriquées avant la fin de l’année 1968.

En plus du classement à l’issue de l’épreuve, les participants reçoivent des points supplémentaires en fonction de l’âge du pilote et de la machine.

Le motocross est une course de vitesse pratiquée sur un terrain non goudronné et accidenté. La première compétition a eu lieu en 1924 en Angleterre. Ce sport s’est rapidement diffusé dans toute la Grande-Bretagne, puis en France et en Belgique, et enfin en Europe centrale et aux Etats-Unis. Déjà populaire dans les années 1930, il a donné lieu à des compétitions internationales dès la fin des années 1940.

Hommage en noir et blanc

Le photographe zurichois Lukas Maeder a découvert le monde du motocross vintage, est lui-même devenu membre du Club suisse et l’a accompagné avec son appareil photo pendant de nombreux week-ends. Déjà connu pour ses photos de stars dans des publications internationales comme Time Magazine ou Rolling Stone, il vient de publier un livre intitulé «Dancing in the DustLien externe» dans lequel il présente des images en noir et blanc des courses, des motos et des pilotes.

L’OMCLien externe célèbre son 20e anniversaire en 2018. Le club a été fondée le 14 novembre 1998 et compte aujourd'hui environ 200 membres. Le plus âgé a 82 ans. L'association veut promouvoir la préservation et l'utilisation active des motos anciennes, ainsi que l'échange et la préservation des connaissances et des expériences issues du monde du motocross. Fin de l'infobox

