SPS promeut son chef des finances au poste de CEO

Keystone-SDA

Swiss Prime Site a choisi en interne le successeur à René Zahnd, directeur général depuis 2016. L'actuel responsable des finances, Marcel Kucher, deviendra CEO en janvier 2026. La recherche d'un nouveau CFO a été lancée.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Marcel Kucher est chef des finances de Swiss Prime Site depuis juillet 2021, souligne mardi la société immobilière zougoise dans un communiqué. Le conseil d’administration affirme que le quinquagénaire l’a convaincu, «à l’unanimité», qu’il était le «meilleur candidat pour le poste» de CEO, après un processus de sélection de candidatures internes et externes.

Le cénacle salue notamment ses «capacités opérationnelles», «son bilan en matière de gestion du changement et d’acquisitions ainsi que sa vaste expérience dans le domaine du financement d’entreprise». M. Kucher a débuté sa carrière dans le cabinet de conseil américain McKinsey avant d’être en charge des finances et des opérations de la société immobilière zurichoise Peach Property de 2011 à 2021.

