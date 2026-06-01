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Sri Lanka: un camionneur ivre tue six personnes en marge d’une fête

Keystone-SDA

Un chauffeur de camion en état d'ébriété a percuté une foule qui attendait de la nourriture gratuite en marge d'une fête bouddhiste au Sri-Lanka. Six personnes ont été tuées et sept autres blessées, a indiqué la police lundi.

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(Keystone-ATS) Le conducteur, âgé de 42 ans, a pris la fuite après l’accident survenu dimanche soir à Meegoda, dans le district de Colombo (ouest). Il a ensuite été arrêté. Des tests d’alcoolémie ont confirmé qu’il était en état d’ébriété, a précisé la police.

Les victimes attendaient de recevoir de la nourriture distribuée dans le cadre de la fête bouddhiste de Vesak.

Le Sri Lanka enregistre environ 3000 décès sur les routes chaque année.

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