St-Cergue (VD): homme gravement blessé pour une affaire de parking

Keystone-SDA

Une altercation pour une affaire de stationnement a dégénéré dimanche à St-Cergue (VD). Un employé communal, âgé de 80 ans, a été frappé et conduit au CHUV dans un état jugé préoccupant.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La victime a été retrouvée inanimée dans la rue, au centre de St-Cergue. Des premiers éléments de l’enquête, elle aurait reçu un coup de poing et serait tombée au sol inconsciente, indique lundi soir la police vaudoise dans un communiqué.

L’autre protagoniste a été interpellé sur place. Cet homme de 39 ans, domicilié dans la localité, a été conduit au Centre de la police de la Blécherette à Lausanne, où il a été entendu par des inspecteurs. Le Ministère public a ouvert une enquête.

