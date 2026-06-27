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St-Imier (BE): incendie dans une fabrique – Aucun blessé

Keystone-SDA

Un incendie s'est déclaré à l'intérieur d'une fabrique à St-Imier (BE) dans la nuit de vendredi à samedi. Un important dégagement de fumée, visible loin à la ronde, a été constaté par les habitants. Personne n'a été blessé. Une enquête a été ouverte.

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1 minute

(Keystone-ATS) Les 22 sapeurs-pompiers d’Erguël et les 3 sapeurs-pompiers professionnels de Bienne engagés sont parvenus à maîtriser le sinistre survenu à la rue de la Clef, a indiqué samedi la Police cantonale bernoise. Leur intervention a permis d’empêcher sa propagation aux bâtiments voisins.

Personne ne se trouvait dans la fabrique au moment des faits. Aucun blessé n’est à déplorer, précise le communiqué. Le bâtiment a subi d’importants dégâts. Il est actuellement inutilisable. La police cantonale a ouvert une enquête, afin de déterminer les causes de l’incendie ainsi que le montant des dégâts matériels.

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