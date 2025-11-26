La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

St-Maurice: l’auteur de coups de couteau écope de 85 mois de prison

Keystone-SDA

L'auteur de coups de couteau lors d'une bagarre à St-Maurice (VS) en 2023 a été condamné à 85 mois de prison. Le Tribunal de Martigny l'a reconnu coupable de tentative de meurtre. Le Bas-Valaisan a d'ores et déjà choisi de faire appel.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les faits se sont déroulés dans la nuit du 29 janvier 2023. Après avoir consommé de l’alcool dans plusieurs lieux publics de Saint-Maurice, deux hommes ont eu une altercation en pleine rue.

La future victime de la tentative de meurtre a d’abord asséné une gifle et deux coups de poing à l’autre fêtard, le frappant également avec une chope de bière. Le tribunal l’a acquitté des faits, ne le condamnant qu’à 30 jours-amendes avec sursis pour avoir cultivé du cannabis et l’avoir offert à des tiers.

L’autre individu a alors poignardé son comparse, lui provoquant, notamment des lésions vasculo-nerveuses et huit arrêts cardio-respiratoires. L’homme a été condamné à 85 mois ferme pour sa tentative de meurtre. La peine tient aussi compte de deux autres jugements assortis du sursis.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision