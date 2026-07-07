St-Paul Médias: le personnel veut rediscuter de la restructuration

Keystone-SDA

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Le ton se durcit dans le cadre de la restructuration de St-Paul Médias, éditeur de La Liberté à Fribourg. Après la confirmation par la direction de la suppression de 13,5 postes, le personnel réitère son opposition aux licenciements et veut une nouvelle discussion.

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(Keystone-ATS) Les propositions du personnel, remise jeudi après une mobilisation, ont été «balayées» lors d’une rencontre lundi entre la délégation et la direction. Cette dernière a «campé sur ses positions, sans présenter de nouveaux arguments», a déploré Julie Rudaz, membre de la délégation, citée dans un communiqué publié mardi.

«La direction s’est montrée parfaitement hermétique à des mesures alternatives aux licenciements (ndlr: 15 au total) pour atteindre les objectifs financiers». Réuni lundi soir en assemblée générale, le personnel a «exigé que de nouvelles discussions, cette fois en présence du conseil d’administration, dont la stratégie suscite l’incompréhension».

Lundi, St-Paul Médias a annoncé ramener à 13,5 le nombre de postes à supprimer, au lieu de 18, après la procédure de consultation.