La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Stadler Rail renforce sa capacité de production aux Etats-Unis

Stadler Rail renforce ses capacités de production aux États-Unis
Stadler Rail renforce ses capacités de production aux États-Unis Keystone-SDA

Stadler Rail a inauguré ce mercredi une expansion de son usine américaine de Salt Lake City, dans l'Etat de l'Utah. Il dispose désormais d'une surface supplémentaire de 245'000 mètres carrés, pour un total de 475'000 mètres carrés, selon un communiqué publié vendredi.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le constructeur de matériel roulant entend créer près de 300 emplois grâce au renforcement de ses capacités de production. La nouvelle aile de l’usine a été inaugurée en présence notamment du président de la Confédération Guy Parmelin. L’événement marquait les dix ans d’activité du groupe thurgovien aux Etats-Unis, qui emploie 674 personnes à Salt Lake City.

Le montant de l’investissement pour l’extension du site n’est pas précisé dans le communiqué.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision