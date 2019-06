Première soirée pleine d’émotion pour Starmus, avec un voyage vers la Lune, 50 ans après. En musique et en hommages.

C’est la première année où il n’est pas là pour la cérémonie qui porte son nom. Les médailles Stephen Hawking récompensent des efforts exceptionnels dans le domaine de la communication scientifique.

Cette année, elles vont à Todd Douglas Miller, pour son documentaire «Apollo 11», qui «pose un regard nouveau sur la plus célèbre mission spatiale de l’histoire», à Brian Eno, magicien des sons «pour sa contribution à la popularisation de la science» à Elon Musk, fondateur de Tesla, mais aussi de Space X, Open AI (intelligence artificielle) et SolarCity (énergies durables) «pour ses réalisations étonnantes dans le domaine du voyage spatial et pour l’humanité». Plus une médaille «pour l’œuvre d’une vie» à Buzz Aldrin vétéran d’Apollo 11, qui à 90 ans n’a jamais cessé de donner des conférences pour transmettre sa passion.

C’est donc parti pour la cinquième édition de Starmus 5, la première en Suisse. Entre remise de médailles et mini-conférences scientifiques, le festival a plané très haut sur la suite «Once upon a time on the Moon», du compositeur hollywoodien oscarisé Hans Zimmer et les prestations des guest-stars Rick Wakeman, Steve Vai et Brian May – tous des habitués, le dernier nommé étant aussi co-fondateur du festival.

