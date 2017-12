Droits d’auteur

Les séjours flexibles séduisent les adeptes de montagne 28. décembre 2017 - 08:57 Les stations de ski suisses vivent un bon début de saison grâce aux conditions d’enneigement mais pas seulement. Les loueurs d’appartement se sont adaptés aux besoins, en proposant des locations flexibles. Auparavant, un appartement se louait du samedi au samedi, dans les stations de ski suisses. Aujourd’hui, les touristes peuvent choisir leur date d’arrivée et de départ librement. A Villars (canton de Vaud), 45% des clients choisissent ainsi d’arriver après les fêtes de Noël.