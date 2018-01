Ce contenu a été publié le 5 janvier 2018 16:00 05. janvier 2018 - 16:00

La station de ski franco-suisse, les Portes du Soleil est une bonne affaire en termes de prix et de kilomètres de pistes à disposition. (© KEYSTONE / JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Où avez-vous accès au plus de pistes pour votre argent dans les Alpes suisses? Nous avons analysé les chiffres et découvert qu'il y a une raison pour laquelle on vous demande de payer plus cher à Adelboden qu'à Airolo, ou à Zermatt qu'à Zuoz.

Le graphique ci-dessous montre que le domaine skiable de ZermattLien externe (canton du Valais) est l’un des plus chers de Suisse. Une journée de ski vous coûtera 79 francs, alors que vous devrez débourser 56 francs à ZuozLien externe. Les 23 francs que vous dépenserez en plus à Zermatt vous ouvriront les portes de 360 kilomètres de pistes contre seulement 15 à Zuoz.

Dans le bas de la courbe se trouvent des stations où vous pouvez skier pour 20 à 40 francs par jour. Beaucoup sont toutefois situées à moins de 1500 mètres d'altitude, là où l’enneigement est loin d’être garantie.

Par conséquent, les stations de ski de basse altitude n’ouvrent que sporadiquement en fonction des conditions d’enneigement. Elles sont surtout pensées pour la population locale et n’offrent ainsi que peu d'infrastructures et d'hébergements.

Nous avons collectés les données des domaines skiables sur «On the Snow»Lien externe (149 stations). Comme le montre le graphique ci-dessous, il y a une forte corrélation entre le prix d’une journée de ski et l’altitude de la station.

Plus vous skier en altitude, plus vous payer cher. En allant plus haut, vous n’avez pas seulement une meilleure chance d’avoir des bonnes conditions de neige mais les stations d’altitude ont aussi souvent des pistes plus longues et plus nombreuses.

Alors, où en avez-vous vraiment pour votre argent? Les Portes du SoleilLien externe, domaine skiable franco-suisse sur les versants du Chablais valaisan, offre 650 kilomètres de pistes pour 60 francs par jour, ce qui équivaut à presque 11 kilomètres par franc.

A l’autre bout de la courbe, une carte journalière pour le domaine de La PuntLien externe (canton des Grisons) coûte peut-être la moitié moins cher mais ne donne accès qu’à un seul kilomètre de pente et un seul téléski. Ce qui représente un franc pour 30 mètres.

(Traduction de l'anglais: Katy Romy)

