Statu quo au gouvernement bâlois: Esther Keller (PVL) réélue

La ministre du PVL Esther Keller a été réélue dimanche à l'exécutif de Bâle-Ville. Au 2e tour, elle devance la candidate verte Anina Ineichen de près de 11'000 voix. L'exécutif bâlois reste inchangé: trois socialistes, deux libéraux, un centriste et une vert'libérale.

(Keystone-ATS) La conseillère d’Etat vert’libérale a obtenu 30’722 voix et sa rivale 19’872, indique la Chancellerie d’Etat. Le taux de participation au scrutin a atteint 51,73%.

La gauche échoue ainsi dans sa tentative de reconquérir la majorité à l’exécutif de Bâle-Ville, perdue il y a quatre ans. Actuellement, le PS y détient trois fauteuils, le PVL un, les libéraux deux et Le Centre un. En 2020, Esther Keller est entrée au gouvernement en s’emparant d’un siège, vert-e-s, jusque-là.

Lors du premier tour, le 20 octobre dernier, six des sept conseillers d’Etat ont été réélus. Il s’agit des socialistes Tanja Soland, Kaspar Sutter et Mustafa Atici, des libéraux Conradin Cramer et Stephanie Eymann, ainsi que du centriste Lukas Engelberger.

Esther Keller, âgée de 40 ans, avait raté la majorité absolue au premier tour pour environ 1500 suffrages. Elle était soutenue officiellement par Le Centre ainsi que par des personnalités libérales et radicales, voire quelques anciennes figures socialistes. A Bâle-Ville, le PLS et le PRD n’ont pas fusionné comme dans les autres cantons.