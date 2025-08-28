Ste-Croix: création d’un parc de loisirs familial et quatre saisons
Afin de renforcer l'attractivité du Balcon du Jura, l'Etat de Vaud soutient la création d'un parc de loisirs familial "quatre saisons" à Sainte-Croix. Le projet bénéficiera d'une aide à fonds perdu cantonale de 3,7 millions de francs, issus du crédit-cadre dédié au développement d'un tourisme régional durable, et d'un prêt fédéral (LPR) du même montant.
(Keystone-ATS) Porté par la commune de Sainte-Croix, avec le soutien financier de la commune du Bullet, et en partenariat avec la société Alti’Loisirs, ce site proposera des infrastructures uniques: une tyrolienne à virage (Rollglider), première en Suisse, une tour d’accrobranche de 16 mètres, une piste de bouées synthétiques ainsi qu’un nouveau bâtiment d’accueil avec restauration, a indiqué jeudi le Canton.
La piscine des Replans, déjà rénovée, fait partie aussi du parc «Alti’Loisirs». Elle bénéficiera d’une couverture et d’un nouveau système de chauffage à haute efficacité énergétique, ajoute le gouvernement dans son communiqué.
Situé sur la route menant aux Rasses, ce projet «emblématique s’inscrit dans le master plan touristique du Balcon du Jura et participe au développement d’une offre touristique quatre saisons adaptée aux défis générés par les changements climatiques», poursuit le communiqué. Avec un objectif de fréquentation annuelle situé à 35’000 visiteurs dès la 3e année, il représente «un atout stratégique pour l’économie locale et le rayonnement de la région».
L’investissement total consenti par l’ensemble des parties prenantes au projet s’élève à 10,7 millions, précise le Conseil d’Etat. Avec ce soutien, représentant 35% du financement, il met en oeuvre sa volonté de promouvoir un tourisme régional durable et diversifié, priorité figurant dans le programme de législature 2022-2027, écrit-il.