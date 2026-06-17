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STEP de Vidy à Lausanne: association intercommunale créée

Keystone-SDA

Dix-sept communes de la région lausannoise ont créé une association intercommunale pour la gestion des eaux du bassin versant de la STEP de Vidy à Lausanne. Cette nouvelle structure permettra de renforcer la gouvernance des infrastructures intercommunales d'évacuation des eaux usées pour assurer une gestion efficiente et durable à l'échelle régionale.

Ce contenu a été publié sur
3 minutes

(Keystone-ATS) La station d’épuration des eaux usées (STEP) de Vidy traite les eaux d’un bassin de population de plus de 260’000 habitants, répartis sur 17 communes. A ce jour, le réseau d’évacuation des eaux menant à la STEP est géré par 60 conventions, entente intercommunale et collaborations informelles, rappelle mercredi la Commission intercommunale de la STEP de Vidy (CISTEP) dans un communiqué.

«Cette structure complexe rendait difficile une coordination optimale des investissements, de l’exploitation et des mesures de protection de l’environnement à l’échelle régionale», explique-t-elle. Face à ces enjeux, les municipalités des communes membres de la CISTEP ont engagé un processus commun visant à simplifier la gouvernance, à améliorer la planification et à assurer un financement durable des équipements intercommunaux.

Ce travail a été mené sur plusieurs années. Des préavis ont été validés à l’unanimité des législatifs des 17 communes concernées et ce processus aboutit ainsi à la création, le 1 er janvier 2027, d’une nouvelle association de communes, annonce la CISTEP.

Quatre missions principales

L’Association intercommunale de gestion des eaux urbaines du bassin versant de la STEP de Vidy (AGEV) aura pour mission d’assurer l’exploitation, l’entretien, le renouvellement et la construction des installations intercommunales d’évacuation des eaux usées acheminant les eaux vers la STEP de Vidy, est-il indiqué.

Le périmètre concerné comprend environ 82 kilomètres de collecteurs intercommunaux, ainsi que des ouvrages spéciaux tels que stations de pompage, stations de relevage, déversoirs d’orage et bassins de rétention. Ces équipements représentent environ 10% du linéaire total des réseaux d’évacuation. Ils seront transférés gratuitement à l’AGEV, sans reprise des fortunes ou dettes existantes, précise-t-on.

Les communes restent propriétaires et en charge des réseaux communaux d’évacuation. Le modèle de financement retenu distingue les coûts d’exploitation, répartis selon une clé mutualisée basée sur les volumes d’eau acheminés à la STEP, et les coûts d’investissement seront répartis selon l’utilisation effective des installations par les communes concernées, poursuit le communiqué.

Le plafond d’endettement de l’association est fixé à 80 millions de francs. Elle sera autofinancée par les taxes communales affectées.

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