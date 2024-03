Subvention pour favoriser la production locale du Jura bernois

(Keystone-ATS) Le canton de Berne apporte un soutien financier au projet “Produire et manger local” dans le Jura bernois. Le Grand Conseil a accepté jeudi d’accorder un crédit de trois millions de francs à ce projet qui a pour objectif d’instituer une culture locavore dans le Jura bernois et de promouvoir ainsi dans la région la consommation de spécialités et de produits agricoles locaux.

Bénéficiant d’une large assise dans la région, ce projet se décline en 17 sous-projets qui seront mis en oeuvre jusqu’en 2030. Le but est de mettre en place une marque appelée “Grand Chasseral – regio garantie”, garantissant que tous les produits sont fabriqués dans la région. Ces 17 sous-projets serviront à renforcer la production et la transformation des produits agricoles dans la région,

Il s’agit par exemple de la modernisation des chambres froides d’une boucherie, la rénovation d’une fromagerie et d’un pressoir à fruit ou encore le développement de la filière céréalière. Le point central est de créer à long terme de la valeur ajoutée dans le domaine agricole.

La majorité du Grand Conseil n’a pas voulu conditionner l’octroi de la subvention au respect de normes environnementales. Au vote, cette demande de crédit a été acceptée par 126 voix contre 6. Ce projet de développement régional est cofinancé à hauteur de plus de six millions par le canton de Berne et la Confédération.